FlyingNikka a Portofino per le Regate di Primavera

Pisa – Primo appuntamento dell’anno in arrivo per il monoscafo a full foiling FlyingNikka, che da venerdì a domenica sarà impegnato a Portofino nelle Regate di Primavera, evento di inizio stagione dedicato ai Maxi yachts organizzato dallo Yacht Club Italiano.

Le Regate di Primavera sono tre giorni di prove sulle boe nel golfo del Tigullio e rappresentano per FlyingNikka l’apertura di una stagione che vedrà la barca volante armata da Roberto Lacorte impegnata anche nella 151 Miglia-Trofeo Cetilar, grande classica del Mediterraneo con partenza (il 30 maggio) da Livorno/Marina di Pisa e arrivo a Punta Ala, e nella Loro Piana Giraglia, prova offshore da St.Tropez a Genova, passando per l’isolotto della Giraglia, a Nord della Corsica, preceduta da quattro giorni di regate costiere nel golfo di St. Tropez (8-12 giugno).

Regate che il monoscafo lungo poco meno di 19 metri e dotato di appendici con foil a T, varato nel giugno del 2022 su progetto dello Studio Mills Design, affronterà dopo un inverno di ottimizzazioni tecniche e con una livrea nuovissima, in cui campeggia il brand Apportal, la gamma di integratori alimentari dell’azienda PharmaNutra S.p.A. fondata nel 2003 dallo stesso Roberto Lacorte insieme al fratello Andrea e specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni.

“Le modifiche che abbiamo effettuato questo inverno al Cantiere di Punta Ala, dove abbiamo la nostra base, sono mirate al raggiungimento della massima performance nelle regate in calendario. E da questo punto di vista, la prima sessione di allenamento che abbiamo disputato a fine marzo ha dato dei segnali positivi”, spiega Roberto Lacorte, che anche quest’anno sarà al timone di FlyingNikka affiancato da un equipaggio formato dal Team Manager Alessio Razeto, Lorenzo Bressani, Enrico Zennaro, Andrea Fornaro e Lorenzo De Felice. “Chiaramente speriamo che quest’anno le condizioni meteo siano più favorevoli, o almeno non penalizzanti come l’anno scorso, perché FlyingNikka possa mettere in pratica il suo potenziale e raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Oltre all’esordio in regata con la nuova livrea griffata Apportal, le Regate di Primavera rappresentano anche il primo step di una nuova partnership tecnica con Musto, il celebre brand di abbigliamento nautico che vestirà quindi sia l’equipaggio che lo shore team di FlyingNikka, in mare come a terra. Un rapporto tra due eccellenze, che prevede anche la presenza di Roberto Lacorte nel ruolo di ambassador Musto al fianco di velisti di fama mondiale.

“Siamo molto contenti di avere Musto al nostro fianco, perché è un brand che non ha paragoni e che per ogni velista rappresenta il massimo, da decenni. Sarà un piacere per noi poter contribuire allo sviluppo dei capi tecnici con dei feedback diretti, visto che spesso, su FlyingNikka, navighiamo in condizioni estreme, con velocità tra i 25 e i 40 nodi e tutto quello che ne consegue: è un banco di prova che mettiamo volentieri a disposizione di un’azienda come Musto”, conclude Lacorte.

“Per oltre sessanta anni Musto è stata sinonimo di evoluzione e innovazione nel settore dell’abbigliamento tecnico da vela. L’azienda e i suoi prodotti sono sempre stati al passo con la tecnologia e lo sviluppo del yacht design, dalle derive fino alle più tecnologiche imbarcazioni offshore”, dichiara Nick Houchin, Direttore Marketing di Musto. “Siamo dunque molto felici di aver avviato questa partnership con FlyingNikka, il Mini Maxi full foiling che è indubbiamente una delle barche più innovative presenti oggi sul circuito. Siamo certi che i nostri capi più evoluti potranno rispondere alle esigenze del team FlyingNikka e che da questa collaborazione potremo trarre importanti feedback reciproci”.

Al fianco di FlyingNikka, che corre per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala, Yacht Club Italiano e New York Yacht Club, anche i partner B&G per l’elettronica di bordo, North Sails per le vele, Cantiere di Punta Ala Costa Etrusca e Marina di Punta Ala, oltre al classico supporto di Cetilar®, altro brand dell’azienda PharmaNutra presente su larga scala nel mondo dello sport attraverso importanti sponsorship e partnership mediche.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi medici innovativi, curando l’intero processo produttivo. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®, ed è considerata uno dei top player emergenti nel settore dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacità articolare grazie al brand Cetilar®, ora sul mercato anche nella versione Nutrition, linea di integratori pensati per chi pratica sport in maniera costante.

Negli anni il Gruppo PharmaNutra – presente all’estero in oltre 89 Paesi – ha sviluppato una precisa strategia nella produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

