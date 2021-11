FMI e LIQUI MOLY insieme per il CIV e la Commissione Femminile

Importanti novità in materia di sponsor per la FMI e il CIV. Durante l’edizione 2021 di EICMA è stata presentata la partnership tra la Federazione Motociclistica Italiana e LIQUI MOLY, azienda leader nel campo dei lubrificanti. Un accordo che vedrà per il biennio 2022-2023 l’azienda tedesca essere Sponsor Ufficiale in qualità di Official Oil del Campionato Italiano Velocità e Partner Ufficiale della Commissione Femminile FMI.

Per quanto riguarda il CIV, LIQUI MOLY sarà presente nel paddock con una sua struttura e titolerà un round del Campionato. Gli ospiti dell’azienda potranno inoltre vivere tutte le emozioni del CIV in prima fila: dallo spettacolo delle gare a quello della Racing Night passando per le tante attività che animano il paddock dell’italiano, a cominciare dall’esclusivo giro in biposto dei circuiti su cui si corre il CIV, realizzato da esperti campioni.



LIQUI MOLY supporterà inoltre i tanti progetti della Commissione Femminile, fornendo alle partecipanti i propri prodotti, nonché assistenza e formazione da parte dei tecnici dell’azienda.



Giovanni Copioli, Presidente FMI : «LIQUI MOLY è un partner di alto livello che ha deciso di sposare i progetti della Federazione Motociclistica Italiana condividendone valori e prospettive. Sarà Sponsor Ufficiale del Campionato Italiano Velocità e Partner Ufficiale della Commissione Femminile, a dimostrazione di come voglia abbracciare sia il motociclismo sportivo che quello dell’utenza. Questa condivisione testimonia la grande credibilità della FMI in tutti i campi e sono felice che LIQUI MOLY, una multinazionale di massima importanza nel motorsport, inizi questo cammino insieme a noi».



Michele Barbirati, CEO LIQUI MOLY ITALIA: «Siamo davvero onorati di far parte di questa partnership. Il mercato motociclistico per noi sta diventando molto importante. Siamo gia’, infatti, sponsor ufficiali del MOTO GP, e rimanendo in tema di motociclismo, non potevamo che scegliere a livello nazionale un partner come FMI con la quale ci aspettano diverse entusiasmanti attivita’, come sempre organizzate eccellentemente dalla Federazione».