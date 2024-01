FMI e Moto Club Spoleto annunciano: ecco il National Trophy 2024

Lavorare insieme e fare sistema. Il segreto per raggiungere i più grandi traguardi. E’ questa la formula portata avanti dalla Federazione Motociclistica Italiana e dal Moto Club Spoleto riguardo a quello che è uno dei punti di forza del sodalizio umbro, nonché della velocità tricolore: il National Trophy.

Il Trofeo, la cui organizzazione è a firma del Moto Club presieduto da Daniele Cesaretti, è da anni tappa fissa all’interno del CIV. Un National Trophy cresciuto nel tempo, sia dal punto di vista sportivo che promozionale. E che promette ancora una volta di puntare al ruolo di miglior Trofeo nazionale di Velocità in virtù della nuova formula sportiva e organizzativa, realizzata insieme alla FMI.

Nella categoria 600 sarà obbligatorio l’utilizzo dell’airbag, a sottolineare l’importanza del tema della sicurezza, per una 600 che tecnicamente parlando sarà una classe Open. Categoria che mira a coinvolgere tutti quei piloti amatoriali che, provenienti da altri campionati propedeutici, vogliano misurarsi all’interno di una realtà sportiva al top nella sua categoria.

Discorso simile nella 1000, con ancora la massima attenzione posta alla sicurezza grazie all’obbligo di airbag e una formula anche in questo caso Open. Una novità sarà rappresentata dalla classifica riservata ai debuttanti, categoria alla quale potranno accedere tutti quei piloti che non abbiano mai preso parte a gare titolate. Per allargare la base partecipativa e consentire anche ai meno esperti di cimentarsi in un trofeo prestigioso con le dovute ambizioni di vittoria, nella 1000 ci sarà un limite di accesso per i piloti più veloci. Non potranno iscriversi coloro che, in occasione di gare ufficiali, abbiano girato a Misano (circuito di riferimento) sotto il crono di 1’37”. Per tutte le info riguardo a calendario 2024, richieste di iscrizioni ecc… è possibile consultare il sito nationaltrophy.it.

Simone Folgori, Responsabile CIV: “Siamo davvero contenti del lavoro svolto con Daniele Cesaretti e con il Moto Club Spoleto per quanto riguarda la versione 2024 del National Trophy. Quella tra la FMI e il sodalizio umbro è ormai una collaborazione storica. Moto Club Spoleto e National Trophy rappresentano un pilastro nel mondo della velocità nazionale”.

Daniele Cesaretti, Presidente Moto Club Spoleto: “Come Moto Club Spoleto siamo da sempre amanti delle sfide e fin da subito abbiamo accettato con entusiasmo quella rappresentata dalla nuova formula del National Trophy. Un importante risultato raggiunto insieme alla FMI che preannuncia una stagione tutta nuova. Nella quale punteremo non solo a confermare i grandi risultati raggiunti negli anni ma anche a migliorarli, come testimoniato già dal calendario. Mi piace sottolineare infatti come il National 2024 sarà il primo Trofeo che vedrà sei tappe in sei diversi autodromi italiani dalla conformazione lunga”

