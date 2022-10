FMI e sicurezza. Arriva la sperimentazione del live tracking nel Trofeo delle Regioni Enduro

Il 23 ottobre a Umbertide sarà testata la tecnologia messa a disposizione da WHIP LIVE La sicurezza: un aspetto fondamentale in tutte le attività della Federazione Motociclistica Italiana.

Ne è la conferma la sperimentazione che si terrà in occasione del Trofeo delle Regioni di Enduro, in programma il 23 ottobre a Umbertide (PG): in questo evento la FMI testerà la tecnologia di live tracking offerta da WHIP LIVE. Durante l’intera durata della competizione, gli organizzatori potranno monitorare la posizione dei piloti in tempo reale semplicemente attraverso l’utilizzo dello smartphone.

Rilevamento della posizione

La sperimentazione riguarderà principalmente la tecnologia di rilevamento della posizione, durante i trasferimenti o nelle prove speciali, grazie alla quale sarà possibile avvertire lo staff di percorso ed eventualmente fornire un soccorso tempestivo in caso di emergenza. La novità è che tutto questo sarà possibile semplicemente tramite smartphone. I piloti, infatti, dovranno solo scaricare l’app WHIP LIVE, registrarsi all’evento e avere il dispositivo portatile sempre con sé. Il tracciamento in background oltre ad impattare molto poco sulla batteria del telefono dei partecipanti, utilizzerà i sensori presenti nello smartphone sia per rilevare la posizione in tempo reale con tutte le metriche aggiornate, sia per monitorare eventuali cadute o incidenti.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Come Federazione Motociclistica Italiana investiamo sulla sicurezza perché sappiamo perfettamente che è un aspetto fondamentale per la nostra attività, sportiva e non. Inoltre ci confrontiamo con le aziende per avere uno scambio di esperienze e, allo stesso tempo, ascoltare e valutare le proposte che spesso si rivelano molto interessanti. E’ il caso di WHIP LIVE: il servizio di live tracking può essere sicuramente un’innovazione utile per la disciplina dell’Enduro”.

Gioele Meoni, fondatore WHIP LIVE: “Il motociclismo off-road è da sempre un settore chiave per noi di WHIP. Già da anni supportiamo la sicurezza di eventi motociclistici e non solo grazie al Live Tracking. La sperimentazione con la FMI sarà una grande opportunità per fornire un servizio nuovo al settore dell’Enduro e sperimentare una tecnologia che riguarda la possibilità di rilevare la posizione del pilota durante la gara”.

