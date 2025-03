Focus internazionale su diabete e rischio cardiometabolico All’Università di Palermo una delegazione di quaranta docenti della Qatar University di Doha e della RAK Medical & Health Sciences University degli Emirati Arabi Uniti

Lunedì 24 marzo, dalle 9.00, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà la cerimonia di apertura della Winter School on Diabetes and Cardiometabolic Risk, organizzata dall’Università di Palermo con il coordinamento del prof. Manfredi Rizzo.

Una delegazione di quaranta docenti e studenti della Qatar University di Doha e della RAK Medical & Health Sciences University degli Emirati Arabi Uniti parteciperanno per tutta la settimana ad un programma intensivo di formazione e ricerca dedicato ai temi del diabete, dell’obesità e delle malattie cardiovascolari.

Sono previsti gli interventi di Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Lorenzo Fanara, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Paolo Toschi, Ambasciatore d’Italia in Qatar, Ismail Ibrahim Ali Matalka, President RAK Medical and Health Sciences University, Mohamed El-Tanani, Vice President RAK Medical and Health Sciences University, Mohamed Elrayess, Director of Basic Research, QU e Michail Nomikos, Head of Research and Graduate Studies, QU.

L’evento formativo e scientifico si colloca in un più ampio quadro di cooperazione accademica internazionale ed è promosso con il sostegno degli Ambasciatori italiani negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, in linea con le direttive del Ministero degli Affari Esteri per la Cooperazione Internazionale.

Com. Stam.