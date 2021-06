«“Foja” è un termine napoletano che si usa per indicare la foga, la rabbia. Con questo brano ho voluto parlare di tutti quelli che, per lavoro, sono costretti ad abbandonare la propria terra, al sud, non vedendo l’ora di potervi fare ritorno.

Nel bridge cito anche i moti rivoluzionari dei briganti, spesso soffocati nella violenza e nel sangue dal potere». Il video, registrato insieme ai musicisti Joseph Bruno e Domenico Anastasio, ripropone il brano in una veste scarna, acustica, a voler presentare l’anima più intima di Emanuele e il suo approccio ai suoi brani durante i suoi concerti.

«In un periodo di pandemia, non potendo muovermi liberamente, ho optato per qualcosa di più semplice ma, secondo me, di gran pathos: è stato anche un modo per tornare a suonare “dal vivo” insieme ai miei amici, che solitamente mi accompagnano durante i miei live».

“Foja” è tratta dall’ultimo album in studio di Emanuele, “Mettiamoci d’accordo”, un mix di rock, elettronica, cantautorato, rap e ritmi in levare, il tutto condito in salsa pop, un lavoro eterogeneo che si erge sulla potente voce del cantante e compositore di origine cilentana.

«Questo sarà probabilmente l’ultimo singolo tratto dal mio album “Mettiamoci d’accordo”, lavoro un po’ sfortunato, uscito per un’etichetta con cui, quasi subito, mi sono trovato costretto a rescindere il contratto; nondimeno, l’arrivo della quarantena mi ha impedito di poterlo portare dal vivo. Ad ogni modo, ho continuato a scrivere molto altro materiale, in questo periodo, e sono già a lavoro per la registrazione del prossimo album».