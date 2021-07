Cinque borse di studio della Fondazione Adolfo Pini a giovani studenti e ricercatori nei settori dell’arte e della creatività a cura di Dalia Gallico

La Fondazione lancia il bando per l’assegnazione di 15.000 euro in borse di studio per studiare all’estero destinate a cinque under 35iscritti a scuole o Università di Milano

La VI EDIZIONE 2021 di questo progetto sottolinea la costante attività di promozione e sostegno al merito e talento dei giovani, tratto distintivo dell’istituzione Scadenza per l’invio delle candidature: 27 luglio 2021

Milano. La Fondazione Adolfo Pini annuncia la sesta edizione del progetto coordinato e curato dalla Prof.ssa Dalia Gallico, che vede l’assegnazione di cinque borse di studio a sostegno, promozione e valorizzazione del talento di giovani ricercatori under 35 nei settori dell’arte e della creatività, iscritti o laureati da non più di 3 anni presso scuole o Università di Milano.

Le borse danno la possibilità di accedere a un periodo di formazione o di ricerca da realizzarsi presso prestigiosi centri internazionali specializzati di tutto il mondo – in presenza, da remoto o in modalità mista, per un periodo di almeno due settimane da concludersi entro dicembre 2021 –, per analizzare modelli di sviluppo delle attività artistiche e di crescita dei centri culturali.

Complessivamente la Fondazione Adolfo Pini mette a disposizione dei giovani che vorranno partecipare borse di studio per 15.000 euro. Per l’effettuazione di un periodo di stage all’estero/ricerca in presenza e in modalità mista è prevista una borsa di studio del valore di Euro 3.000. Se l’attività di stage/ricerca è in modalità da remoto la borsa di studio equivale a Euro 1.000.

In particolare, i progetti di ricerca dovranno concentrarsi sulla valutazione dei servizi e delle azioni che possano essere di supporto ai giovani, all’arte e alla creatività oggi, verificando, raccogliendo e comparando le best practices a livello internazionale per la crescita delle attività artistiche, con l’obiettivo di sostenere l’apertura del “sistema milanese” alle competenze e professionalità internazionali nel settore delle arti.

I vincitori delle precedenti edizioni hanno potuto realizzare progetti di ricerca presso istituzioni culturali in tutto il mondo come: l’Harvard University di Boston, il ZKM Zentrum für Kunst und Medien – Centro per l’arte e la tecnologia dei media di Karlsruhe, la Music Academy of the West di Santa Barbara, il Node Center for Curatoriel Studies di Berlino, il London Coliseum di Londra, il FAD – Fostering Arts and Desig di Barcellona e ancora il Susan Batson Studio di New York.

“In un mondo sempre più complesso e competitivo riteniamo molto importante poter offrire con continuità per il sesto anno a giovani meritevoli l’opportunità di confronto con il sistema della Cultura del progetto a livello internazionale – sottolinea Dalia Gallico, curatore del progetto e membro CdA della Fondazione Adolfo Pini –. L’obiettivo è quello di favorire un reciproco scambio di idee e best practices con altre Istituzioni attive nei settori dell’arte e della creatività, partendo da Milano – oggi sempre più città di riferimento per la ricerca e innovazione culturale – verso il mondo e viceversa. Come sempre i risultati delle esperienze all’estero verranno successivamente valorizzati e condivisi.”

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il 27 luglio 2021.

