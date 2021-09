IT Dall’11 settembre 2021, la Fondazione Antonio Dalle Nogare presenta la prima mostra italiana di Charlotte Posenenske, a cura di Vincenzo de Bellis.

Artista di fama internazionale e figura centrale del movimento minimal tedesco, Charlotte Posenenske (1930-1985) lavorò prevalentemente con la scultura, ottenendo ampi riconoscimenti in Germania e sulla scena internazionale fino alla decisione, nel 1968, di dedicarsi alla sociologia.

From B to E and more è la sua prima retrospettiva in Italia e ripercorre l’evoluzione della pratica di un’artista scomparsa prematuramente concentrandosi su una serie di opere, tra le più conosciute, realizzate in realtà in poco più di un anno. Il suo lavoro si distingue per la propria natura radicalmente aperta: insistendo sui concetti di ripetizione e di fabbricazione industriale, Posenenske ha sviluppato una forma di minimalismo che, a differenza dei suoi contemporanei americani, affrontava le preoccupazioni socioeconomiche e politiche del ’68 al fine di ripensare lo status quo del mercato dell’arte e rifiutando le gerarchie culturali prestabilite.

In questi anni di pandemia e proteste sociali derivanti da una preoccupazione sempre crescente rispetto alla polarizzazione economica, la Fondazione Antonio Dalle Nogare propone Charlotte Posenenske: from B to E and more con l’obiettivo di aprirsi ad un confronto necessario sulle dinamiche che governano le strutture economiche mondiali e in particolare il sistema dell’arte contemporanea. Lo fa attraverso l’opera di un’artista che ha lavorato su queste tematiche oltre 50 anni fa, a testimoniare come, nonostante i progressi della nostra civiltà, ciclicamente ci confrontiamo con le stesse preoccupazioni, anche se generate da eventi di natura profondamente diversa.

La mostra è realizzata con il gentile sostegno della Provincia autonoma di Bolzano.

Fondazione Antonio Dalle Nogare

Rafensteiner Weg 19, Bolzano, Italy

EN From 11th September 2021 onwards, Fondazione Antonio Dalle Nogare will be exhibiting Charlotte Posenenske’s first show in Italy, curated by Vincenzo de Bellis.

An internationally acclaimed artist and a figure central to the German minimalist movement, Charlotte Posenenske (1930-1985) worked mainly with sculpture, and received numerous accolades in Germany and from the international scene up until her decision, in 1968, to dedicate her life to sociology.

From B to E and more is her first retrospective in Italy, and it traces the evolution of this artist, who died prematurely, by concentrating on a series of some of her best-known works that were created in the span of just over a year. Her artwork is distinguished by its radically open-ended nature: embracing concepts of repetition and industrial fabrication, Posenenske developed a form of minimalism that, unlike her American contemporaries, addressed the socioeconomic and political concerns of 1968 in order to redesign the status quo of the art market and reject the established cultural hierarchies.

In these years of pandemic and social protests driven by an ever-increasing apprehension of economic polarisation, FondazioneAntonio Dalle Nogare is exhibiting Charlotte Posenenske: from B to E and more with the aim of confronting the dynamics that govern the world’s economic structures and especially those of the contemporary art system. It does this through the work of an artist who focused on these issues over 50 years ago, indicating that, despite the progress of our civilisation, cyclically we face the same concerns, even if they are generated by events of a profoundly different nature.

The exhibition is staged with the kind support of Provincia autonoma di Bolzano.

