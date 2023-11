Fondazione Antonio Dalle Nogare | Fondazione Live: WIDE WHITE SPACE Une seconde d’eternité

Nel contesto della mostra David Lamelas. I Have to Think About It. Part II Fondazione Antonio Dalle Nogare presenta WIDE WHITE SPACE Une seconde d’eternité

Un racconto per immagini a cura di Eva Brioschi 10.11.2023 ore 20.00 Visita guidata gratuita alla mostra ore 19.00 Entrata libera & light dinner Fondazione Antonio Dalle Nogare Rafensteiner Weg 19, Bolzano, Italia

La seconda attivazione della mostra David Lamelas. I Have to Think About It. Part II ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico la storia della WIDE WHITE SPACE, galleria di Anversa che, tra il 1966 e il 1976, ha esposto artisti che hanno condiviso le loro ricerche con quelle di Lamelas. Tra di essi Marcel Broodthaers, di cui verrà proiettata la pellicola Une Seconde d’Eternité.

Un ringraziamento a Marx GmbH e Erdbau GmbH.

Con il supporto della Provincia autonoma di Bolzano

