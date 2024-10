Fondazione Elpis | “YOU ARE HERE. Central Asia” | Milano

YOU ARE HERE. Central Asia aperta al pubblico dal 24 ottobre 2024 al 13 aprile 2025 Fondazione Elpis via Lamarmora 26, Milano www.fondazioneelpis.org

Dal 24 ottobre 2024 al 13 aprile 2025, Fondazione Elpis presenta la mostra collettiva YOU ARE HERE. Central Asia, una vibrante costellazione di visioni artistiche provenienti dall’Asia Centrale, a cura di Dilda Ramazan e Aida Sulova.

Due anni dopo la mostra HAZE – Contemporary Art From South Asia che ha inaugurato gli spazi espositivi di Fondazione Elpis nell’ottobre 2022, YOU ARE HERE. Central Asia offre una panoramica sulla produzione artistica contemporanea di quattro paesi dell’Asia Centrale – Kirghizistan, Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan – e riflette sul significato di identità, appartenenza, autoidentificazione e autodeterminazione, in un mondo segnato da migrazioni e spostamenti. In mostra le pratiche consolidate ed emergenti di 27 artisti e artiste di diverse generazioni che spaziano tra pittura, scultura, video, fotografia, performance, opere tessili e installazioni site specific.

Allestita lungo i tre piani della Fondazione e frutto di un percorso di ricerca svolto sul territorio asiatico, la mostra presenta per la prima volta in Italia le opere e le produzioni più recenti di Munara Abdukakharova, Aïda Adilbek, Chyngyz Aidarov, Aika Akhmetova, Vyacheslav Akhunov, Said Atabekov, Medina Bazargali, Azadbek Bekchanov, Bakhyt Bubikanova, Ulan Djaparov, Saodat Ismailova, Anna Ivanova, Kasiet Jolchu, Daria Kim, Jazgul Madazimova, Yerbossyn Meldibekov, Gulnur Mukazhanova, Nurbol Nurakhmet, Rashid Nurekeyev, Qizlar, Marat Raiymkulov, Sonata Raiymkulova, Alexey Rumyantsev, Zhanel Shakhan, Temur Shardemetov, Ester Sheynfeld ed Emil Tilekov.

Informazioni

YOU ARE HERE. Central Asia

Dal 24 ottobre 2024 al 13 aprile 2025

Preview stampa: martedì 22 ottobre 2024, ore 11:00

Orari di apertura: da giovedì a domenica, h 12-19

Ingresso libero

Fondazione Elpis

Via Lamarmora 26, Milano

www.fondazioneelpis.org

Contatti: +39 02 8974 5372 | info@fondazioneelpis.org

Social: IG: @fondazioneelpis | FB: Fondazione Elpis | #fondazioneelpis

Come arrivare: MM3 Crocetta; Tram linea 16 (fermata Via A. Lamarmora)

Accessibilità: i tre piani espositivi sono collegati da un ascensore.