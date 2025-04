Fondazione “Franco e Piera Cutino” cambio al vertice. Aurelio Maggio presidente al posto di Giuseppe Cutino che resta presidente onorario

Palermo. Aurelio Maggio è il nuovo presidente della Fondazione Franco e Piera Cutino. Il passaggio di consegne è avvenuto il 28 marzo scorso all’Ospedale Cervello dove la Fondazione ha sede.

Figura di riferimento nel panorama della ricerca sulle malattie ematologiche rare, il professore Maggio assume l’incarico con l’obiettivo di rafforzare l’impegno della Fondazione nella lotta alla talassemia e alle altre patologie rare del sangue.

Per oltre 20 anni direttore dell’Unità di Ematologia e Malattie Rare presso l’A.O.R. “Villa Sofia Cervello” di Palermo, il professore Maggio ha dedicato la sua carriera allo studio e al trattamento di queste patologie, contribuendo in maniera significativa al progresso della ricerca scientifica e alla qualità della vita dei pazienti. Come responsabile scientifico ha seguito fin dall’inizio il progetto della famiglia Cutino di realizzare un’associazione e un campus per i talassemici e le loro famiglie. Suo il merito di avere allargato l’attenzione della Fondazione anche alle altre malattie ematologiche rare e alle terapie geniche.

Maggio riceve il testimone da Giuseppe Cutino, fratello di Piera spentasi in giovane età proprio a causa della talassemia e dalla cui storia, l’”avventura” dell’Associazione e della Fondazione Cutino hanno preso le mosse. Giuseppe Cutino, rimane in Fondazione come presidente onorario.

“Ringrazio Giuseppe per tutto il lavoro svolto in questi anni – dice Aurelio Maggio – Anni in cui la Fondazione è stata, in prima linea, su diversi fronti, come la raccolta dei fondi per l’acquisto di mascherine, tute e attrezzature che furono donate all’Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-V. Cervello per affrontare, durante le prime settimane, l’emergenza Covid. La Fondazione, grazie a lui, è diventata riferimento nazionale per la talassemia e polo di ricerca per le terapie innovative sulle malattie ematologiche rare. Pertanto, sono onorato di assumere questo ruolo e spero di poter contribuire, insieme al team straordinario di cui è composta la Fondazione, a mantenere quanto fino adesso costruito. Un particolare ringraziamento va inoltre alle varie Direzioni Strategiche che si sono succedute alla guida dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia – V. Cervello, durante questi anni, e all’Assessorato Regionale alla Salute per l’attenzione posta, sempre, verso i pazienti con talassemia, consentendo alla Sicilia di diventare regione ‘leader’ in Italia per questa patologia”.

“Sono felice ed emozionato che il professore Maggio abbia accettato la mia proposta di diventare il nuovo Presidente della Fondazione che porta il nome di mio padre e mia sorella – dice Cutino – In questo modo il supporto della Fondazione al Campus di Ematologia ‘Cutino’ acquisisce sempre più concretezza e il lavoro di ricerca e assistenza potrà rafforzarsi ulteriormente e raggiungere nuovi traguardi”. Maggio è anche il fondatore e il direttore scientifico di GARDEN, il primo network mondiale sulle Malattie Ematologiche Rare di cui la Fondazione fa parte.

