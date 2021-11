Fondazione Italia Patria della Bellezza: al via il nuovo bando 2022

È stato presentato il nuovo bando a sostegno di progetti culturali, artistici, di valorizzazione del talento e del territorio italiano.

Dopo l’edizione 2021, che ha visto la partecipazione di oltre 70 progetti – relativi ad attività culturali, di promozione turistica, cura del paesaggio, programmi di educazione nelle scuole e altro – da tutto il territorio italiano, è stata presentata la nuova edizione del bando promosso da Fondazione Italia Patria della Bellezza.

La Fondazione porta avanti un programma di finanziamento rivolto ai progetti e alle attività di valorizzazione della bellezza in Italia, con l’obiettivo di far crescere realtà virtuose già esistenti, per colmare il vuoto relativo all’aspetto della comunicazione dei progetti culturali in Italia e diffondere la consapevolezza del suo valore competitivo e del suo ruolo strategico.

Fare della Bellezza l’identità competitiva dell’Italia è la mission della Fondazione che, con un approccio inclusivo e “dal basso”, promuove i progetti che si distinguono per la loro capacità di valorizzare i territori, trovando una nuova chiave di lettura e di fruizione del patrimonio materiale e immateriale del Paese.



Obiettivo: comunicare la bellezza, intesa nella sua accezione più ampia e universale: arte, turismo, storia, cura el paesaggio, creatività, design, ricerca scientifica e tecnologica, produzione e progettualità, patrimonio agroalimentare ed eccellenze manifatturiere.



La call è aperta: è possibile candidarsi fino al 15 gennaio 2022.

Il bando completo con il regolamento e tutti i dettagli è disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione “Bandi”: https://www.patriadellabellezza.it/bandi





Inoltre, attraverso il programma “Adotta la bellezza”, diverse agenzie di comunicazione si sono messe a disposizione per supportare pro bono i progetti ritenuti più meritevoli (qui i progetti “adottati”).



Ad oggi i progetti adottati dalle agenzie di comunicazione sono Firenze Greenway, scelto da Studiolabo, Orto Botanico Corsini e BLAST, entrambi seguiti da Studio Tiss, Parco Archeologico Monte Bibele – Archeologia del Rito, adottato da Nascent, il Museo Diffuso dei Cinque Sensi di Sciacca e Festival NU, adottati da Strategic Footprints, Le Pescherie di Giulio Romano, supportato da IDEA, e Spazi Indecisi – In Loco. Museo Diffuso dell’Abbandono, seguito da Encanto PR.

A queste agenzie, che da subito hanno aderito e lavorato a supporto dei progetti, si aggiungono per il Bando 2022 altre importanti realtà del mondo della comunicazione come TBWA, M&C Saatchi, Crafted e The Branding Letters.



L’edizione 2022 del bando vede inoltre la presenza di alcuni importanti partner e promotori, che condividono gli obiettivi e lo spirito della Fondazione.

Grazie a Gruppo Montenegro è stato infatti costituito il premio speciale “Gruppo Montenegro – Human Spirit”, dedicato al talento e al valore umano, destinato al progetto tra tutti i partecipanti che meglio rappresenti la capacità, tutta italiana, di creare condivisione e aggregazione. Luxottica, nell’ambito delle sue iniziative a favore del mondo dell’arte, selezionerà un progetto per il “Premio Digitale Luxottica”, mentre IGPDecaux, leader in Italia nella comunicazione esterna, metterà a disposizione alcuni media territoriali per un progetto selezionato tra tutti i partecipanti al bando con il “Premio IGPDecaux”.

I vincitori per il bando edizione 2021 sono stati MUDIS – Museo diffuso Santadi (Sardegna), Gypsotheca e Museo Antonio Canova (Veneto), che hanno ricevuto ognuno un premio di 30.000 euro con cui finanziare specifiche attività di comunicazione, mentre i Borghi Sibillini (Marche) e Mus-e (in tutta Italia), si sono aggiudicati la realizzazione pro bono dell’attività di branding e comunicazione.

