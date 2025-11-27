Fondazione Onda: assegnati tre Bollini Rosa per ciascuno dei due presidi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania

Il Policlinico “Rodolico” e l’ospedale “San Marco” di Catania hanno ottenuto, anche per il biennio 2026-2027, il massimo riconoscimento della Fondazione Onda – tre Bollini Rosa ciascuno – per l’impegno nella promozione della medicina di genere.

Il premio, attribuito ogni due anni, valorizza gli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e di quelle trasversali, sviluppando percorsi clinici sensibili alle differenze di genere.

Le schede dei servizi offerti dalle strutture premiate sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it

“Ricevere i tre Bollini Rosa per entrambi i presìdi – dichiara il commissario straordinario Giorgio Giulio Santonocito – è motivo di orgoglio e testimonia l’eccellente professionalità del nostro personale e la capacità di costruire percorsi di cura attenti alle specificità di ogni paziente, con particolare riguardo alla salute femminile”.

I 370 ospedali premiati entrano a far parte di una rete nazionale riconosciuta per l’attenzione alla salute delle donne e per il supporto nell’orientarle verso strutture adeguate alle loro necessità. Tra le 18 specialità valutate, quest’anno sono stati inclusi per la prima volta Oftalmologia e Medicina del Dolore, mentre è stata reintrodotta la Pediatria.

L’assegnazione dei Bollini avviene tramite un bando biennale basato su oltre 500 criteri, che considerano specialità cliniche, qualità dei percorsi diagnostico-terapeutici, servizi di accoglienza e iniziative contro la violenza di genere. La valutazione è validata da un Advisory Board presieduto da Walter Ricciardi, Professore di Igiene e Sanità Pubblica dell’Università Cattolica di Roma.

Nell’ultima edizione sono stati assegnati 145 Bollini a tre stelle, 183 a due e 42 a uno. Le strutture premiate partecipano alle iniziative della Fondazione, come gli (H) Open Day e Week, che offrono servizi gratuiti alla popolazione soprattutto dedicati alla prevenzione.

Il network Bollino Rosa rappresenta inoltre uno strumento di orientamento per le donne, nel facilitare la scelta dell’ospedale più adatto e la consultazione dei servizi disponibili attraverso il portale www.bollinirosa.it.

