Fondi (LT): I Carabinieri arrestano un 23enne condannato per concorso in violenza sessuale aggravata

Fondi (LT): Nel pomeriggio di giovedì, i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) hanno arrestato un ragazzo di 23 anni del posto, già noto alle Forze di Polizia,

in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 2 e mesi 2 e giorni 20 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale aggravata in danno di una minorenne, commesso nel settembre del 2023 a Viterbo (VT), nonché alla pena accessoria perpetua dell’interdizione ai pubblici uffici ed esercizio di tutela e curatela.

L’arrestati, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.