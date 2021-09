Cos’è il Fondo sociale europeo plus? Quali saranno i contenuti della prossima programmazione europea 2021-2027 del Fondo sociale europeo?

Saranno questi alcuni dei temi del percorso Mooc (Massive open online course, corso online aperto e di massa) sul tema “Verso la programmazione 2021-2027 del Fondo Sociale Europeo Plus”.

Il corso, che si svolgerà on-line, è organizzato nell’ambito del progetto di supporto all’attuazione della strategia di comunicazione del PO-FSE della Regione Siciliana.

Il percorso si rivolge prioritariamente a partner economico-sociali, stakeholder, potenziali beneficiari dei fondi e figure professionali di supporto ad enti e beneficiari del FSE+, ma è aperto alla partecipazione di tutti coloro che sono interessati ad accrescere le proprie conoscenze della programmazione, dell’attuazione e della valutazione del Fondo sociale europeo plus nel periodo 2021-2027. Il corso intende fornire ai destinatari un quadro chiaro, accessibile e sufficientemente orientativo, anche in termini di scelte attuative, in base alla nuova regolamentazione dei fondi e ad alcune lezioni apprese dall’esperienza del periodo 2014-2020 con l’obiettivo di accrescerne le conoscenze per la presentazione di progetti di qualità. Sarà erogato nell’arco di 5 settimane: avrà inizio il 13 settembre per concludersi il 18 ottobre 2021, per un impegno complessivo di 9 ore.

E’ possibile iscriversi fino a venerdì 10 settembre 2021 registrandosi al link: http://www.eventipa.formez.it/node/320183.

Il corso, completamente gratuito, sarà erogato in modalità asincrona attraverso videolezioni e materiali di approfondimento disponibili su piattaforma Moodle, e si struttura in 9 moduli della durata indicativa di 45 – 60 minuti ciascuno: i fondi 2021-2027 e il Piano nazionale di ripresa e resilienza: il quadro generale e le politiche per il lavoro, la formazione e l’inclusione sociale; Il regolamento del FSE+ nel 2021-2027; i campi di intervento del FSE+; le scelte nazionali dell’accordo di partenariato; attuazione e circuito finanziario; le regole generali dell’ammissibilità; le opzioni semplificate di costo e il finanziamento non collegato ai costi; orientamenti per i beneficiari: la fase di formulazione delle proposte; orientamenti per i beneficiari: l’attuazione e la sorveglianza.

Saranno inoltre disponibili, per fruizione facoltativa, sulla piattaforma e-learning del corso, materiali didattico-informativi di approfondimento. Per informazioni sul corso è possibile inviare una mail a: edugame@formez.it.

