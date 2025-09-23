Fontana del Tritone, riparazione effettuata

La zampa del cavallo della Fontana del Tritone, oggetto di un danneggiamento qualche giorno fa, è stata restaurata ed è ritornata quindi al suo posto.

Dopo formale denuncia, da parte del Comune, si è scoperto – tramite la polizia e tramite alcune telecamere – che un dipendente della ditta appaltante, per ripulire la fontana, aveva causato la rottura della zampa.

L’ingegnere Orazio Amenta ha interloquito con la Sovrintendenza Beni Culturali per un intervento imminente di ripristino della parte mancante.

Grazie all’intervento della restauratrice Elena Vetere,

è stato riattaccato il pezzo della statua, realizzato in conglomerato cementizio, utilizzando, per la parte strutturale, fibra di vetro e ancorante chimico, piuttosto delle barre di ferro tradizionali, che tendono a corrodersi nel tempo.

L’intervento di restauro è stato a totale carico della ditta, il cui operaio aveva provocato la rottura.

