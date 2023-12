Tutto pronto per FoodChef – Cotto e Parlato, il cooking demo in programma venerdì 29 dicembre a Scicli, in Piazza Italia. Immersi nell’atmosfera natalizia, si parteciperà alla preparazione in diretta di ricette della tradizione. Un’occasione per riscoprire il valore dell’agroalimentare siciliano e la cultura nascosta nelle antiche ricette dell’Isola.

SCICLI – Il Comune di Scicli, in stretta sinergia con l’associazione “Trofeo del Mare – Premio Internazionale Uomini e Storie”, fiera di una consolidata esperienza ultradecennale, presenta FoodChef – Cotto e Parlato, un evento culinario straordinario che celebra le materie prime locali, promuove una sana alimentazione e trasmette l’importanza della sostenibilità agricola e culinaria.

L’evento è in programma per venerdì 29 dicembre in Piazza Italia a Scicli. A partire dalle ore 18.00, gli chef Rita Russotto e Salvo Vicinale si esibiranno in una dimostrazione culinaria dal vivo, preparando piatti prelibati con ingredienti locali di alta qualità. Sarà un’opportunità per promuovere e celebrare la cultura gastronomica siciliana, mettendo in risalto i produttori locali e sensibilizzando i consumatori sull’importanza di scegliere prodotti sostenibili e radicati nel territorio.

«Scicli, con la sua ricca tradizione enogastronomica, si erge come un’autentica eccellenza culinaria – afferma il sindaco della città, Mario Marino-. La valorizzazione dei nostri ortaggi e del nostro pomodoro rappresenta la radice stessa della nostra identità gastronomica. FoodChef è un’occasione unica per celebrare e promuovere la nostra cultura culinaria locale, mettendo in risalto le delizie che rendono Scicli un luogo unico nel panorama enogastronomico siciliano «Questo evento è un omaggio alla nostra comunità e alla sua tradizione enogastronomica radicata» – ha aggiunto il vicesindaco di Scicli, Giuseppe Causarano.

La serata sarà arricchita dai suoni delle novene natalizie, grazie alla presenza di zampognari, ciaramelle, fisarmoniche e tamburelli, a partire dalle ore 18.00. Alle 20.00, uno spettacolo circense coinvolgerà il pubblico con artisti di strada, giocolerie, clown, magie e trampolieri, creando un’atmosfera incantevole perfetta per le festività natalizie.

Gli chef, tra le luci e l’aria magica del Natale, non solo delizieranno il palato del pubblico con assaggi delle loro preparazioni, ma condivideranno segreti e consigli su come replicare a casa le prelibatezze preparate, valorizzando la storia e la cultura siciliana.

Tra gli ospiti d’onore della serata vi saranno il Capo Panel Sicilia, dott. Giuseppe Cicero, che guiderà i presenti alla riscoperta del valore dell’olio extravergine siciliano, un tesoro culinario che contribuisce alla ricchezza e all’autenticità della nostra terra ed il Maestro Assaggiatore nonché Delegato di Onav Modica, Giorgio Solarino, che si soffermerà sui giusti abbinamenti vino-cibo.

FoodChef – Cotto e Parlato sarà una grande occasione per immergersi nell’eccellenza della cucina siciliana, abbracciando la magia del Natale e scoprendo la bellezza di un territorio ricco di sapori autentici. Una serata di gusto, tradizione e festa.

