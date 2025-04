FOODISH, alla conduzione Joe Bastianich sempre alla ricerca delle nuove tendenze nel mondo del food

Qual è la cotoletta più buona di Milano? Dove si mangia la miglior pasta con le vongole a Napoli? E la migliore amatriciana di Roma?

A rispondere a queste domande ci pensa “Foodish”, la nuova produzione originale firmata Banijay Italia, in prima visione su TV8, dal 7 aprile, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.

A guidarci nel variegato panorama gastronomico del Belpaese è l’inflessibile Joe Bastianich, con i suoi gusti sofisticati e la sua impareggiabile esperienza imprenditoriale nella ristorazione.

A bordo di un’auto guidata dal poliedrico Vittorio, dalla simpatia contagiosa, Joe viaggia in lungo e in largo per l’Italia in compagnia di un ospite del mondo dello spettacolo, diverso in ogni puntata, esperto della città dove si disputa la sfida o del piatto in gara. Tra gli altri, accompagneranno Joe in questa avventura Alessandro Borghese, Costantino della Gherardesca, Bianca Guaccero, Marisa Laurito, Aurora Leone, Frank Matano, Guido Meda, Giulia Salemi, Beppe Signori e Rocco Tanica. Joe e l’ospite di puntata assaggiano quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, assegnando ciascuno un voto da 0 a 10, per decretare qual è la migliore in città, anzi, la più Foodish!

In ogni puntata, quattro concorrenti si contenderanno la vittoria in una successione di sfide “uno contro uno”. Il primo partecipante indossa di diritto il grembiule di Foodish che, dopo ogni sfida, può conservare in caso di vittoria, o cedere all’avversario in caso di sconfitta. Uno scontro diretto, dentro o fuori, senza possibilità di replica. Dopo l’ultima sfida chi rimane col grembiule indosso si aggiudica il titolo di più Foodish, una targa e la possibilità di poter apporre con orgoglio l’adesivo Foodish nel proprio locale.

Com. Stam. + foto