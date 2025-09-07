FOODISH, la 2a stagione con JOE BASTIANICH in 1a visione assoluta su TV8

Quali sono gli gnocchi, i ravioli cinesi, i toast e i pancake più buoni di Milano? Dove si mangia la migliore pasta alla norma e il miglior arancino a Catania?

E la migliore focaccia e il pesto più gustoso a Genova? Tutte domande che trovano puntuale risposta nella seconda stagione di Foodish, la produzione originale firmata Banijay Italia, in prima visione su TV8, dall’8 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.

Saldamente al timone del programma Joe Bastianich che ci guiderà attraverso il ricco e sfaccettato panorama gastronomico italiano, forte del suo gusto raffinato e della sua straordinaria esperienza nel mondo della ristorazione.

A bordo di un’auto guidata da Vittorio, dalla simpatia contagiosa, Joe viaggia attraverso tutta l’Italia, da Milano a Catania, passando per la Liguria, le Marche, la Riviera Adriatica, l’Abruzzo, Roma e Palermo in compagnia di un ospite speciale del mondo dello spettacolo, che lo aiuta nella scelta del miglior piatto di una determinata ricetta o categoria.

Tra gli ospiti più attesi di questa seconda stagione Tina Cipollari, Fru, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni, Benedetta Parodi, Carmen Russo e Simona Ventura.

Joe e l’ospite di puntata assaggiano quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, assegnando ciascuno un voto da 0 a 10, per decretare qual è la migliore in città, anzi, la più Foodish!

In ogni puntata, quattro concorrenti si sfidano in una serie di duelli a eliminazione diretta. Il primo a entrare in gara indossa di diritto il grembiule Foodish, che può mantenere dopo ogni vittoria o deve cedere al suo sfidante in caso di sconfitta. Una competizione senza appello, in cui ogni match è un dentro o fuori. Al termine dell’ultima sfida, chi avrà ancora il grembiule addosso conquisterà il titolo di “più Foodish”, una targa celebrativa e il diritto di esporre con orgoglio l’adesivo ufficiale Foodish nel proprio locale.

