Forestali, Figuccia: “In Finanziaria aumento delle giornate e avvio di un  processo di stabilizzazione”

Palermo – “È arrivato il momento, dopo tanti anni di attesa, di dare finalmente risposte concrete ai lavoratori forestali della Regione siciliana”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars.

“È necessario incrementare le giornate lavorative di tutto il personale impegnato nel comparto, sia per quanto riguarda l’antincendio, sia per la manutenzione del territorio. Con la prossima Finanziaria – prosegue – intendiamo avviare un percorso serio di stabilizzazione e di valorizzazione del loro lavoro”.

“Il contrasto al dissesto idrogeologico, la tutela dell’ambiente e la sicurezza del territorio passano attraverso la piena occupazione dei forestali, che ogni giorno rappresentano una risorsa indispensabile per la salvaguardia e lo sviluppo della nostra Isola. Per questo, continuerò ad impegnarmi con forza per la difesa dei loro sacrosanti diritti. Puntiamo a un processo di stabilizzazione di un personale ormai ridotto a lumicino, prevedendo già dal prossimo anno un consistente aumento delle giornate lavorative per i cosiddetti settantottisti, centounisti e centocinquantunisti”.

Com. Stam.