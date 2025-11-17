Forestali, Figuccia: “Promessa manutenuta Con la manovra saranno aumentate le giornate di lavoro”

Palermo – “Come avevo promesso, saranno aumentate le giornate lavorative dei lavoratori forestali. L’avevo detto che sarebbero finiti i tempi delle chiacchiere: grazie al governo Schifani, all’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino e grazie al contributo del sottoscritto, con la prossima Finanziaria avvieremo un percorso serio di stabilizzazione e valorizzazione del lavoro dei settantottisti, centounisti e centocinquantunisti”.

Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars. “Con la manovra verranno stanziati 41 milioni di euro per incrementare le giornate dei lavoratori di tutto il comparto dell’antincendio e della manutenzione del territorio. Il contrasto al dissesto idrogeologico e la tutela dell’ambiente passano attraverso la loro piena occupazione”.

