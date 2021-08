Dal 30 luglio è disponibile in radio “FOREVER AND EVER”, ultimo brano di GABRIELE GHERI CANCOGNI che vede il featuring di NESY ed è già presente su tutte le piattaforme di streaming.

“Chiudi gli occhi e vedrai […] l’amore sta ballando, ballerai con me”:

così canta GABRIELE GHERI CANCOGNI in “FOREVER AND EVER”, una canzone che vuole veicolare speranza in attesa di un vero ritorno alle cose belle che tanto ci mancano. Nel 19° secolo, i genitori cantavano una ninna nanna ai loro figli quando fuori c’era una tempesta, per calmarli: “Forever and Ever” vuole alimentare nell’ascoltatore quella stessa sensazione di pace.

«Ho scelto questo titolo e questo arrangiamento per esprimere questo tipo di sensazione confortante – spiega l’artista a proposito del brano – Ho fortemente voluto una voce femminile per il duetto, per sottolineare il nostro bisogno di abbracciarci, amarci e tenerci per mano, atti normali che oggi sembrano quasi illegali: sono il rifugio, la forza e la via per superare questa tempesta. La canzone è un augurio di tornare presto alla nostra vita normale».



Biografia

Gabriele “Gheri” Cancogni inizia a suonare la batteria e il pianoforte in giovane età e a 18 anni si avvicina alla chitarra acustica e alla scrittura. Si trasferisce a New York dove per un anno fa esperienze in campo musicale e l’anno successivo parte per Dublino come musicista di strada. Da un incontro fortunato con Paul Mooran (maestro di batteria di Lawrance “Larry” Mullen batterista degli U2) nasce una collaborazione formativa che lo fa avvicinare al folk. L’anno dopo si trasferisce in Colorado dove inizia il suo amore per il Southern Rock. Tornato a casa continua a scrivere. Successivamente viene chiamato da Zucchero con cui inizia una forte collaborazione nella realizzazione dell’album “Fly” ed è co-autore del brano “Quanti Anni ho”. Collabora con Guido Elmi (produttore di Vasco Rossi). Collabora con Fio Zanotti con cui scrive diversi brani. Collabora nell’ Album “Chocabeck” di Zucchero di cui è autore del brano “Oltre Le Rive”. Nel frattempo, si trasferisce a Roma dove frequenta per tre anni, grazie ad una borsa di studio, la scuola di recitazione per il cinema “Actor ‘s Studio”. Nel 2016 ha realizzato il suo primo album “Generazione 0” prodotto da Luciano Luisi (Zucchero e Ligabue). Nel 2017 apre i 12 concerti all’Arena di Verona di Zucchero “Black Cat World Tour” e nel 2018 riconferma la presenza come “Openig Tour“ nelle 10 date nei Palasport del Tour Mondiale “Wanted Tour”. A dicembre 2019 inizia a lavorare come arrangiatore al suo nuovo progetto discografico insieme a Lorenzo Santangelo (C/O autore), Sandro Paoli (C/O arrangiatore) e Max Marcolini (produttore di Zucchero), produttore artistico e mix del progetto di Gheri. Nell’aprile 2020 la regista spagnola Sonia Madrid ha realizzato un docufilm sulla pandemia Covid 19 dal titolo “Nuestras Voces” ed ha scelto come colonna sonora il brano “La Radio” scritto da Gheri. Dopo aver pubblicato il singolo “SETTEMBRE” lo scorso settembre, Gheri torna con un nuovo brano dal titolo “Forever And Ever” (feat. Nesy), disponibile in digitale dal 22 maggio e in radio dal 30 luglio 2021.

Com. Stam.