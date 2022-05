Formati a Sciacca 115 “Guardiani della Costa”

Protagonisti i bambini delle scuole S.Agostino e Giovanni XXIII di Sciacca nell’ambito del progetto “Coast to Coast tra Selinunte, Sciacca e Vigata”

Sciacca – Si è concluso ieri a Sciacca il modulo “La mia costa. Cosa posso fare io per il mio territorio” afferente al progetto “Coast to Coast tra Selinunte, Sciacca e Vigata” promosso dal FLAG “Il Sole e l’azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata” sviluppato nell’ambito dei programmi del PO-FEAMP 2014-2020 e della campagna promossa per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale e alimentare in favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado presenti nell’area di riferimento del raggruppamento. La campagna era finalizzata a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca ed a maturare tra gli studenti il rispetto e la necessità di tutela delle risorse naturali.

La giornata di ieri ha coinvolto le classi quinte della Direzione Didattica S. Agostino e le classi quarte della Direzione Didattica Giovanni XXIII con i suoi plessi di Via Catusi e Via Licata. Nel complesso 115 bambini sono stati nominati “Guardiani della Costa” al termine di un percorso che li ha visti già dal mese di Febbraio seguire delle lezioni in DAD per approfondire la conoscenza del territorio e comprendere come si può agire per la sua difesa e la sua promozione.

Nei giorni scorsi gli alunni finalmente hanno potuto partecipare a delle attività all’aria aperta e sono stati coinvolti anche nella pulizia di due spiagge della città, con l’obiettivo d’indirizzarli a sentirsi e più direttamente impegnati nel rispetto e nella difesa dell’ambiente. Il 13 Maggio è stata la volta degli alunni della D.D. Giovanni XXIII con una pulizia della spiaggia del Lido, mentre il 17 Maggio gli alunni della D.D. S. Agostino sono stati impegnati con la medesima operazione nella spiaggia della Tonnara.

In entrambi i casi si è avuto modo di constatare la grande sensibilità ambientale dei più piccoli che hanno mostrato una grande voglia di volersi prendere cura della costa deturpata da tanta plastica restituita dal mare e abbandonata dall’uomo.

Ieri la giornata finale con la consegna degli elaborati finali da parte dei bambini agli educatori ambientali che hanno supportato le attività progettuali. Al termine è arrivato il momento più atteso: la visita dei natanti in dotazione al Comando della Capitaneria di Porto di Sciacca, coordinata dal Tenente di Vascello Francesco Petrunelli. Il comandante, coadiuvato dall’organico del Comando saccense ha appassionato i bambini presenti parlando del ruolo della Capitaneria stimolandone l’interesse e la curiosità. A piccoli turni poi i bambini hanno visitato due natanti del Comando, ospitati per l’occasione nei pontili della sezione saccense della Lega navale, osservando così da vicino e toccando con mano i mezzi che vengono utilizzati nelle attività condotte dal Comando.

Infine tutti i bambini hanno ricevuto dallo stesso comandante e dagli educatori gli attestati di “Guardiani della Costa” che consentiranno loro di vegliare sulle nostre spiagge e sul nostro mare, più consapevoli dei rischi che lo minacciano e delle azioni che si possono mettere in atto per prevenirli.

I più fervidi ringraziamenti dell’organizzazione alla Capitaneria di Porto di Sciacca, nella persona del Comandante Petrunelli, che ha mostrato sempre una grandissima disponibilità e voglia di collaborazione nelle iniziative di educazione ambientale promosse sul territorio, ma anche agli insegnanti coinvolti nel progetto e soprattutto ai bambini che hanno appreso tutte le nozioni del progetto dandone prova con bellissimi ed espressivi elaborati finali prodotti a fine attività. Grazie anche al Comune di Sciacca, nella persona dell’Ass. Bacchi, per la collaborazione nel ritiro dei rifiuti raccolti nelle due pulizie e alla Lega Navale di Sciacca ed al Circolo Nautico Il Corallo che hanno ospitato la giornata conclusiva.

