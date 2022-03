Formazione e job shadowing per animatori socioeducativi con esperienza con adolescenti

ll volontariato è un’esperienza importante che lascia il segno a qualunque età. E’ per questo motivo che il progetto “GoTeens – Go with Teenagers’ Engagement & Empowerment through Networking” ha fra i suoi obiettivi quello di migliorare le competenze di giovani leader ed animatori socioeducativi che hanno già esperienza nel lavoro con gli adolescenti.

L’associazione InformaGiovani offre a 2 giovani di età compresa fra 21 e 33 anni la possibilità di partecipare ad una formazione in Francia rivolta a coloro interessati a sviluppare e migliorare competenze nella gestione di gruppi interculturali di minorenni in contesti di volontariato o attività internazionali. Le due persone selezionate avranno la possibilità di coordinare due campi di volontariato per minorenni durante l’estate 2022: uno in Italia e il secondo o in Francia o in Canada, organizzati in partenariato con l’associazione francese Solidarites Jeunesses e l’associzione canadese Chantiers Jeunesse.

I due group leader selezionati dovranno partecipare obbligatoriamente ad una formazione che si terrà dal 16 al 22 Maggio a Bourgogne Franche-Comté, in Francia.

Questo progetto è una occasione unica per coloro che hanno esperienza nel lavorare con gruppi di adolescenti e sono alla ricerca di una esperienza formativa di scambio e crescita professionale in un contesto internazionale.

Gli obiettivi del corso di formazione sono:

• Chiarire le specificità del lavoro con gli adolescenti

• Fornire ai partecipanti strumenti e metodi per lavorare con gli adolescenti

• Sostenere l’organizzazione dei campi di volontariato che saranno realizzati durante l’estate

• Condividere esperienze professionali nel settore

• Approfondire aspetti di educazione interculturale

Metodologia: La metodologia di formazione si baserà sull’educazione non formale. I diversi laboratori saranno costruiti intorno ai bisogni e alle conoscenze dei partecipanti, con esperti in pedagogia dell’adolescenza e sull’impatto del volontariato.

PROFILO DEI PARTECIPANTI

E’ necessaria una esperienza pregressa nella gestione di attività di gruppo con adolescenti, buona conoscenza della lingua inglese, esperienza personale in campi di volontariato (o nella loro conduzione) o attività simili. La conoscenza della lingua francese e/o il possesso del certificato di primo soccorso potrebbero essere richiesti ma non sono obbligatori.

IMPORTANTE: E’ richiesta disponibilità per il coordinamento di un campo di volontariato per minorenni in italia e per il co-cordinamento (job shadowing) di un campo di volontariato per minorenni all’estero (o in Francia o in Canada) durante l’estate 2022 (luglio-agosto).

LUOGO E DATE DELLA FORMAZIONE

La formazione (obbligatoria) si terrà dal 16 al 22 Maggio a Bourgogne Franche-Comté, in Francia, presso l’associazione francese Le Centre de Beaumotte. L’alloggio è previsto in ampie e comode tende fornite di lettini da campo, il gruppo avrà a disposizione una struttura al coperto con all’interno la sala da pranzo, la cucina, le docce ed i servizi igienici.

CONDIZIONI ECONOMICHE

I costi di vitto e alloggio sono coperti dal programma Erasmus+ e dalla associazione francese.

I costi di viaggio sono rimborsati sulla base delle spese sostenute per il viaggio di andata/ritorno e fino ad un limite massimo di €275. Il rimborso è fatto successivamente alla partecipazione.

E’ prevista una quota associativa di €30 da corrispondere all’Associazione InformaGiovani per la copertura assicurativa

COME CANDIDARSI

Per candidarsi è necessario compilare il formulario in lingua inglese disponibile A QUESTO LINK entro il 30/03/2022.

Le persone idonee saranno contattate successivamente per una intervista online.

Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo monic@informa-giovani.net

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani