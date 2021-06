CARIATI (Cs) – Anche se veniamo da un altro anno difficile siamo certi che dietro ogni singola mascherina e display, i nostri studenti abbiano già superato e a pieni voti, la più grande delle prove: quella della resistenza all’innato bisogno del singolo di essere e costruire comunità.

Se il concetto di socialità non è stato scalfito in questo anno di rinnovata emergenza, lo dobbiamo sicuramente a quella consapevolezza civica che ha rappresentato e dovrà continuare a rappresentare la bussola per il futuro prossimo.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco esprimendo un “in bocca al lupo” agli studenti che da oggi, mercoledì 16 giugno, sono chiamati ad affrontare il momento della maturità, inaugurando la nuova modalità di esame di stato che l’emergenza Covid ha concentrato in un’unica prova orale.

Il Sindaco coglie l’occasione per esprimere l’apprezzamento nei confronti delle comunità educanti per come sono stati gestiti, tra le mille difficoltà, la didattica a distanza.

Sta nella formazione, nell’acquisizione di competenze, nella riappropriazione dell’identità – prosegue il Primo Cittadino – il segreto della ripartenza dei territori che non possiamo non affidare ai nostri giovani, eroi coraggiosi di questo tempo, ai quali è stato chiesto di sacrificare la spensieratezza di questi anni e le emozioni della loro età. A nome dell’Amministrazione Comunale – conclude la Greco – giungano gli auguri per questo nuovo momento di transizione verso nuovi successi e opportunità di crescita.

