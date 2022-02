Formia-Torrenova | Il Match Program

Dopo aver riconquistato la vittoria contro Molfetta, la Fidelia Torrenova sarà attesa nel weekend dalla Meta Formia.

Per la 19esima giornata del Girone D del campionato di Serie B, infatti, domani alle 18 la squadra di coach Bartocci sarà di scena al PalaVirtus di Fondi per provare a ritrovare quella “continuità” tanto desiderata.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Giuseppe Scarfò di Palmi e Samuele Riggio di Siderno.

PRECEDENTI – Un precedente tra le due formazioni, che si rifà al match dell’andata in cui Torrenova vinse nettamente al Pala LuxorBuilding per 79-45.

EX – Un ex “recentissimo” tra le due compagini: l’ala Simone Farina, arrivata poche settimane fa al Pala LuxorBuilding.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di coach Dragonetto alla vigilia del match: «Ci attende una sfida che sulla carta potrebbe avere il risultato scontato, ma che invece non lo è. Dovremo affrontare l’impegno con grande attenzione e meticolosità, Formia ha dimostrato nelle ultime settimane di potersela giocare con tutti nonostante tanti cambi nel roster, oltre che diversi problemi fisici e di COVID che ne hanno comunque creato difficoltà nella gestione delle partite. I ragazzi di coach Di Rocco venderanno cara la pelle e quindi andranno affrontati tutti con rispetto».

Queste invece le parole dell’ex, Simone Farina: «Dovremo approcciare bene la partita e avere massimo rispetto per Formia, senza prenderla sotto gamba come diverse squadre hanno fatto in precedenza. Per me sarà una bella emozione ritrovare alcuni miei ex compagni e lo staff tecnico, ma dopo la palla a due proverò a giocare come nelle altre partite, senza pressione, dando tutto per Torrenova».

Com. Stam.