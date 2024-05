Formula Kite 2024 World Championships: Pianosi argento chiude un ottimo mondiale

Sesto giorno, nelle acque di Hyères, per i Campionati del Mondo di Formula Kite: oggi in programma le Medal Series. La giornata, con vento intorno ai 12/13 nodi, ha visto disputare le Medal Series che hanno portato all’Italia un ottimo argento con Riccardo Pianosi.

La giornata, come al solito avvincente per la dinamica della Medal Series si apre con le Semi finali maschili dove in quella A era presente Lorenzo Boschetti. La prima prova mischia le carte perché viene vinta dallo sloveno Vodisek, poi nella seconda è Boschetti a imporsi e trovare il “pareggio” su Mazella. Purtroppo l’italiano incappa in un UFD nella terza prova vinta proprio dal francese che così accede alla finale.

Il finale parte subito forte Pianosi, seguito da Mazella, terzo Maeder. Uno scontro però tra l’italiano e il francese spiana la strada al singaporiano che chiude subito il discorso aggiudicandosi il terzo punto utile per vincere. Pianosi conquista così il secondo posto, l’austriaco Bontus è terzo.

Queste le parole del DT Marchesini: “Ancora una conferma importante da parte del settore Maschile Kite, che in questo Mondiale ha dimostrato una solidità in termini di prestazione molto interessante. Cogliamo un Argento significativo con Riccardo Pianosi in una finale in cui l’entrata del Francese mure a sinistra sul nostro rider ci ha di fatto precluso la corsa per l’Oro; in ogni modo si tratta sempre di un Argento Mondiale a 68 giorni dalle Olimpiadi; molto buono anche i sesto posto finale di Lorenzo Boschetti. Bravi entrambi i nostri ragazzi a mantenere per tutta la settimana un livello di concentrazione molto alto. Il dodicesimo di Maggie Pescetto nel Femminile rappresenta un piccolo passo incerto da analizzare bene; non ci preoccupa molto, ma si tratta sempre di segnali da valutare con attenzione. Il Tecnico Vannucci ha ben presente quali siano i nostri obiettivi e sta lavorando bene con tutti i ragazzi per poterli raggiungere nei prossimi due mesi.”

Nella categoria femminile tutto semplice per la francese Nolot che vince subito l’oro. Nei quattro posti in finale predominio francese con tre atlete ma per il secondo posto la spunta la britannica Albridge, terza la francese Kampman.

Questo campionato ha rappresentato non solo una competizione di altissimo livello a poco più di due mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici, ma anche un’importante vetrina per la crescente popolarità dello sport del kite a livello globale.

Le parole dei protagonisti:

Riccardo Pianosi: “Sono davvero felice. Si conclude una settimana molto intensa con una medaglia d’argento che mi riempie di ottimismo in vista delle prossime Olimpiadi. Ho lavorato bene e centrato un obiettivo nel quale ho sempre creduto fin dal primo giorno. Oggi buona giornata, peccato non avere trovato la vittoria in finale anche se ero partito molto bene, ma il secondo posto difeso ieri mi ha permesso di raggiungere comunque questo argento Mondiale. Adesso il pensiero è subito rivolto ai Giochi e al lavoro intenso che mi aspetta per perfezionare e migliorare quei particolari nei quali so di dover crescere. Questi risultati sono il frutto di un meticoloso lavoro che sto svolgendo, e ringrazio per questo la Federazione, il DT Marchesini e il mio Tecnico Vannucci oltre ovviamente al mio circolo Marina Militare.”

Questo il sito dell’evento: https://www.formulakite.org/2024worlds

Classifica completa maschile: https://www.formulakite.org/sailwave/liveresults_men.html

Classifica completa femminile: https://www.formulakite.org/sailwave/liveresults_women.html

Com. Stam. + foto Federvela