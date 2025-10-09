Forum Palermo alla scoperta del pianeta rosso con Mission to Mars

Da sabato 11 a domenica 26 ottobre al centro commerciale Forum Palermo arriva in piazza Fashion: Mission to Mars. Un’iniziativa, dedicata sia ai bambini che agli adulti, che coinvolgerà il pubblico in un viaggio e una passeggiata virtuale alla scoperta del pianeta rosso.

Il progetto, che interesserà anche le scuole del territorio, prevede laboratori didattici ed esperimenti di fisica e astrofisica indirizzati alla formazione e alla divulgazione scientifica, curati dai giovani formatori dell’Associazione nazionale studenti di Fisica (AISF).

Per simulare lo sbarco su Marte visitatori e visitatrici avranno a disposizione: tute e caschi spaziali, visori di ultima generazione, contenuti immersivi, dispositivi touch, rover interattivo per la raccolta di reperti spaziali, simulatori e altro ancora. Il viaggio virtuale nello Spazio permetterà ai partecipanti di vivere delle emozioni uniche e straordinarie e di scoprire i segreti e le meraviglie che custodisce il pianeta rosso, da sempre oggetto di studi e di interesse per le sue caratteristiche da parte degli scienziati di tutto il mondo.

Per accedere all’area di Mission to Mars, effettuare le visite e seguire i laboratori, entrambi gratuiti, bisogna esibire la App di Forum Palermo (disponibile gratuitamente su Apple Store e Play Store), per usare i visori (dai 12 anni in su) occorre la prenotazione che si può richiedere sempre attraverso la App.

Gli orari:

lunedì/venerdì – ore 10/13 – 16/19

sabato e domenica – ore 11/13 – 16/20

Per chi vuole raggiungere Forum Palermo con un mezzo pubblico e a basso impatto ambientale può utilizzare la Linea 1 del Tram cittadino che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.