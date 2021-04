Dopo un anno dall’inizio delle attività di ampliamento e restyling, si concludono i lavori della nuova area ristorazione: “Le Putìe di Forum”.

Il nuovo spazio, che si sviluppa su un’area di circa 1.400 mq, ospiterà oltre alle attività già presenti, otto nuovi locali legati alla ristorazione, la cui apertura è prevista tra il 28 aprile e fine maggio, compatibilmente con lo sviluppo della situazione epidemiologica. Cinque i ristoranti (tra cui Doppio Malto, Zangaloro, Coppola&Meusa, KFC) e tre i chioschi (Cagliostro Bakery, Poke House e La Piadineria).

Durante il lockdown, Multi Corporation – una delle più importanti società di gestione immobiliare retail in Europa che gestisce Forum Palermo – ha attuato misure straordinarie in termini di sicurezza e pulizia per garantire la salute dei lavoratori del cantiere. Il concept della Food Court ideato da TTDesign, lo studio interno di architettura di Multi Corporation, era già studiato per garantire il massimo comfort e spazio ai clienti, ed è stato ulteriormente migliorato con l’obiettivo di rispettare tutti i più avanzati standard di igiene e sicurezza.

Un progetto, coordinato da Multi Italy in collaborazione con Lombardini 22, curato fin nei minimi dettagli, che va ad inserirsi in un contesto preesistente e predisposto in fase di sviluppo iniziale a questo tipo di estensione. Un ampliamento che va oltre la semplice estensione, e ha previsto la completa ristrutturazione dell’intera area ristorazione per rendere – appena sarà possibile – Forum Palermo ancor più che un centro commerciale, un luogo d’incontro dove tornare a dedicare il proprio tempo libero a sé stessi e agli altri, dove lo shopping diventa un’opportunità e dove la cucina guadagnerà una rinnovata importanza.

“L’ampliamento e la completa ristrutturazione dell’area ristorazione fanno parte di un programma di upgrading che, nel corso degli ultimi cinque anni, ha portato il centro commerciale, non solo ad apparire assolutamente all’avanguardia ed aggiornato con i tempi a 360°, ma anche a migliorare in maniera costante la performance in termini di visitatori e fatturati” dichiara Luca Maganuco, Managing Director di Multi Italy. “Abbiamo considerato questi risultati come un nuovo punto di partenza del percorso di Forum Palermo, che prosegue con due importanti progetti: il primo riguarda proprio l’apertura della nuova Food Court, il secondo riguarda un importante progetto di energy saving che tramite la realizzazione di un impianto fotovoltaico, porterà a ridurre i consumi energetici degli spazi comuni di circa il 40%.”

“Le Putìe di Forum”, cuore della ristorazione che coniuga passato e presente, è un luogo di incontro e scambio dove ogni visitatore potrà scegliere di orientarsi tra i sapori delle ricette di una volta o scoprire e assaggiare le nuove tendenze della ristorazione di qualità. La grande piazza, moderna e accogliente, è stata concepita con un design che fa dialogare spazi interni ed esterni, permettendo a Forum Palermo di aprirsi al verde esterno grazie ad architetture contemporanee e flessibili. Lo scenario Mediterraneo, che caratterizza l’intera struttura, resta il fil rouge anche nella nuova Food Court, che mantiene come punto fermo il territorio e il valore culturale del ritrovo in piazza e all’aperto, traslandolo all’interno di uno spazio destinato a diventare il luogo principale per iniziative ed eventi di natura culturale.

Il nuovo logo “Le Putìe di Forum”, nasce da un sentimento evocativo legato alla tradizione, e intende unire la modernità dello stile architettonico e funzionale del Centro Commerciale con il nome delle antiche botteghe, alimentari o artigiane, che rappresentavano un luogo intimo e familiare e il fulcro delle attività commerciali nelle principali agorà delle città o dei piccoli paesi della Sicilia. Da qui la scelta della parola Putìa, un richiamo al territorio, una parola dal suono familiare volta a celebrare il legame della città e dei suoi abitanti con Forum Palermo.

Per accedere in sicurezza al Centro Commerciale, la Direzione di Forum Palermo invita ogni visitatore a rispettare le norme anti-pandemiche. Chiunque dovrà indossare la mascherina e igienizzare le mani nelle apposite colonnine posizionate sia agli ingressi principali che all’interno della galleria e davanti alle vetrine dei negozi.

