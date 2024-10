Forum Palermo Edutainment: due mostre alla scoperta degli insetti e del corpo umano

Insetti XXL e The human body for kids sono le due mostre che Forum Palermo ospita, nei mesi di ottobre e novembre, all’interno delle piazze del centro commerciale.

Le esposizioni fanno parte del progetto Edutainment, che Forum Palermo ha deciso di dedicare al territorio con il coinvolgimento delle scuole. La prima delle tre mostre a settembre con Lepidoptera: l’incanto delle farfalle, in poco più di una settimana è stata visitata da centinaia di bambine e bambini, genitori e insegnanti.

Insetti XXL, da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre, in piazza Fashion (ingresso lato Uci), ci porta alla scoperta di questi piccoli animali, la specie più numerosa sul pianeta, che si adatta facilmente a tutte le latitudini, condizioni climatiche e temperature: dalle acque dei fiumi e dei laghi, alle foreste, alle città, dai poli ai deserti, alla coltivazioni. La mostra è composta da grandi sculture in resina e pannelli didattici sulle complessità degli insetti: l’origine e l’evoluzione, l’anatomia, il ciclo biologico, le specie aliene, la capacità di volare e di adattarsi, la vita sociale di questi minuscoli animali e il rapporto con l’uomo. I piccoli avranno modo di misurarsi anche con degli interessanti esperimenti scientifici nel corso di laboratori pomeridiani. I modelli in resina esposti a Forum Palermo sono realizzati a mano dall’artista Lorenzo Possenti e sono stati esposti nei maggiori musei di Storia Naturale del mondo.

Per celebrare Halloween, giovedì 31 dalle ore 16 alle 20, ci sarà una postazione truccabimbi a tema insetti.

A seguire, dal 5 al 16 novembre, in piazza Water, la mostra interattiva The human body for kids, un viaggio suggestivo all’interno del corpo umano, arricchita da pannelli esplicativi e schermi touch. I piccoli visitatori, guidati da animatori vestiti da dottori, potranno così scoprire i segreti del corpo umano e degli organi che lo compongono come il cervello e il sistema nervoso che stimola tatto, olfatto, udito, vista e gusto, come funzionano il sistema circolatorio, il cuore e i polmoni, e ancora il sistema digestivo e lo stomaco, il ruolo dei muscoli e delle ossa e come si sviluppano. Per rendere la visita più emozionante, pannelli trasparenti stampati con i vari organi del corpo, un tavolo operativo ed infine uno scheletro a grandezza naturale con un pannello interattivo retroilluminato professionale per scoprire come funzionano gli esami radiografici, meglio noti come raggi X. Alla fine del percorso didattico bambine e bambini verranno premiati con un diploma da medico.

Le mostre del progetto Edutainment sono gratuite e aperte dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle 21.00.

Com. Stam. + foto