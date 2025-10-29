Forum Palermo – Halloween e la casa dei fantasmi

Giovedì 30 e venerdì 31 ottobre a Forum Palermo arriva la Casa dei fantasmi. Una due giorni di animazione per festeggiare insieme Halloween, l’appuntamento più horror dell’anno atteso con curiosità e interesse dal pubblico dei più piccoli.

La casa, popolata da animatori e animatrici travestiti da personaggi spaventosi ma simpatici e divertenti, sarà allestita in piazza Fashion (ingresso lato Uci) e potrà essere visitata gratuitamente nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle 20.30.

Bambini e bambine, dopo avere ricevuto sul braccio un tatuaggio ad acqua a tema Halloween, saranno invitati a scoprire ciò che si nasconde dentro la Casa dei fantasmi attraverso un percorso stabilito da un tunnel che trasmetterà i primi brividi, per poi proseguire all’interno dove i piccoli ospiti troveranno un’atmosfera giocosa e immersiva che conquisterà l’attenzione per l’originale scenografia. A fine percorso una postazione con gli allievi e le allieve di Ted Formazione Professionale Ets che ha sede nell’area del Baglio Villa di Forum Palermo, dove ci sono un ristorante didattico e un centro estetico, premierà con un trucco a tema i più audaci tra i piccoli visitatori della Casa dei fantasmi. La scuola, che per la prima volta ha aperto delle classi in centro commerciale, si propone di avviare al lavoro i giovani del quartiere attraverso lo studio e l’esperienza sul campo.

Per accedere alla Casa dei fantasmi è necessario che i genitori dei piccoli esibiscano prima dell’ingresso al tunnel l’App di Forum (scaricabile gratuitamente da Apple Store e Play Store). La nuova applicazione permetterà ai possessori di scoprire in anteprima vantaggi e sorprese promossi dal centro commerciale.

Per chi vuole raggiungere Forum Palermo con un mezzo pubblico e a basso impatto ambientale può utilizzare la Linea 1 del Tram cittadino che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del Centro Commerciale.

