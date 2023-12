Forum Palermo – il 22 dicembre notte bianca con spettacoli natalizi

Una notte bianca con negozi aperti dalle ore 9 alla mezzanotte, arricchita da spettacoli, musica e intrattenimento per i più piccoli è quanto propone Forum Palermo in occasione dell’apertura delle feste natalizie. L’appuntamento è per venerdì, 22 dicembre, dove gli adulti avranno la possibilità di scegliere i regali da acquistare per le persone care in occasione della festa più importante dell’anno, mentre bambine e bambini di assistere agli spettacoli gratuiti che si svolgeranno, dalle ore 19 alle 23, lungo i corridoi e le piazze del centro commerciale.

Artisti sui trampoli, ballerine travestite da Babbo Natale, Elfi sui pattini, giocolieri, principesse, un trenino di pan di zucchero, un corteo itinerante e tante altre sorprese, compreso un medley di canzoni natalizie, per accompagnare lo shopping natalizio e coinvolgere il pubblico, sia adulti che bambini, in una atmosfera unica e festosa.

Nei negozi della galleria, piene di luci e di colori, si potrà acquistare tutto ciò che serve per rendere speciale il Natale: dall’abbigliamento più ricercato agli accessori più alla moda, dalle scarpe all’intimo, dai libri all’elettronica, dai cosmetici al look sportivo, e poi ancora tante novità sull’oggettistica per la casa e la tavola, sui giocattoli e sull’abbigliamento per i piccoli.

Per questo Natale i visitatori avranno anche la possibilità di fare un regalo originale acquistando la Gift card targata Forum Palermo, che il centro commerciale ha attivato in questo ultimo scorcio dell’anno, che si potrà utilizzare nei punti vendita aderenti del centro commerciale.

Anche l’area della ristorazione, Le Putìe di Forum, con cucina internazionale e di tradizione siciliana rimarrà aperta dalle ore 9 del mattino fino alla mezzanotte.

A seguire gli orari delle feste natalizie:

Domenica 24 dicembre – dalle ore 9 alle 20;

Lunedì 25 dicembre – chiusura;

Martedì 26 dicembre – dalle ore 9 alle 21 (galleria) – dalle ore 9 alle 24 (ristorazione);

Domenica 31 dicembre – dalle ore 9 alle 18;

Lunedì 1 gennaio – chiusura.

Per chi vuole raggiungere lo Shopping Center con un mezzo pubblico, a basso impatto ambientale, potrà utilizzare la Linea 1 del Tram (brandizzato per tutto il mese di dicembre a tema Natale) che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.

