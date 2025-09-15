Forum Palermo lancia la nuova App

Da oggi i visitatori di Forum Palermo avranno un motivo in più per vivere ogni giornata al centro commerciale come un’esperienza esclusiva: arriva la nuova App ufficiale di Forum Palermo, disponibile gratuitamente su Apple Store e Play Store.

La nuova applicazione è stata progettata per rendere ogni visita ancora più speciale e per aprire ai nostri ospiti un mondo privilegiato fatto di vantaggi e sorprese. Attraverso la App sarà possibile scoprire in anteprima le offerte riservate dai brand del centro, partecipare ad eventi indimenticabili e vivere esperienze personalizzate con premi esclusivi e sorprese su misura.

Il lancio della App coincide con il concorso “Scarica l’app, fai shopping e vinci” che prenderà il via il 26 settembre e si concluderà il 25 novembre, in occasione del sedicesimo compleanno di Forum Palermo. Tante le sorprese in palio, che saranno a vincita immediata e un super premio ad estrazione finale il 15 dicembre, una gift card del valore di 1.000 euro. Potranno partecipare al concorso tutti coloro che avranno scaricato correttamente la App, presentandola all’Info Point insieme a uno scontrino d’acquisto di almeno 20 euro, oppure con più scontrini cumulabili emessi nella stessa giornata. Ogni partecipante riceverà così una o più cartoline da giocare per tentare la fortuna e aggiudicarsi Gift Card del valore di 10 euro e, solo nel giorno del compleanno di Forum, una gift da 500 euro.

La App sarà inoltre il pass esclusivo per accedere ai grandi eventi organizzati da Forum Palermo. Il primo appuntamento è con “l’Area Ludica Animal Party”, da venerdì 19 a domenica 28 settembre (dalle 17.30 alle 21.30) nell’area del Baglio Villa. Uno spazio dedicato a grandi e piccini, popolato da spettacolari animali gonfiabili – come l’elefante, la giraffa, il gorilla – con mascotte, panchine e tanta musica per trascorre momenti di relax e divertimento.

Con la nuova App, Forum Palermo non è più solo un centro commerciale: è un’esperienza esclusiva, sempre a portata di smartphone.

Per chi desidera raggiungere Forum Palermo con un mezzo pubblico e sostenibile, è disponibile la Linea 1 del Tram cittadino, che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella. La fermata si trova direttamente all’interno del parcheggio del centro commerciale, garantendo un accesso comodo e immediato.

Com. Stam.