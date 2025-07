Forum Palermo sabato 5 luglio si apre la stagione dei saldi estivi

Al via sabato, 5 luglio, la stagione dedicata ai saldi estivi che si concluderà il 15 settembre. Tante le occasioni per acquistare a prezzi scontati articoli per adulti e bambini.

Nei negozi di Forum Palermo ci sarà varietà di scelta: dai capi di abbigliamento alle scarpe e alle borse, dalla biancheria per la casa all’oggettistica, e poi ancora prodotti per la cura del corpo e per il make up, accessori, bijoux, e le ultime novità legate alla tecnologia più avanzata come smartphone, smartwatch e tv. E per chi decide di approfittare degli sconti per fare un regalo, a familiari o amici, può acquistare la gift card targata Forum Palermo che darà, a chi la riceve, la possibilità di scegliere l’oggetto desiderato.

Un fine settimana all’insegna dello shopping ma anche della gastronomia, i visitatori di Forum Palermo avranno l’opportunità di fermarsi per una pausa pranzo, per cena o per uno spuntino a Le Putìe di Forum (la zona ristorazione è aperta dalle 9 a mezzanotte) dove troveranno un’ampia scelta di piatti legati alla cucina di tradizione siciliana oppure assaggiare le proposte dei ristoranti internazionali. E ancora ci sarà la possibilità di scoprire il menu dell’Accademia del gusto (promossa da Ted Formazione Professionale Ets), il ristorante didattico inaugurato alcuni mesi fa nell’area del Baglio Villa dove gli studenti (novanta in totale), guidati dai loro insegnanti, preparano per i clienti piatti speciali, dolci e pizze; un’impresa formativa, finanziata con fondi ministeriali tramite la Regione Siciliana, il cui ricavato delle attività svolte verrà reinvestito per potenziare e ampliare le attività formative. Oltre al ristorante didattico, Baglio Villa ospita l’Accademia della bellezza (anche questa promossa da Ted Formazione Professionale Ets), all’interno dei locali una parruccheria dove le visitatrici del centro commerciale, tra un acquisto e l’altro, possono concedersi dei momenti dedicati alla cura della persona in assoluto relax.

Per chi vuole raggiungere Forum Palermo con un mezzo pubblico e a basso impatto ambientale può utilizzare la Linea 1 del Tram cittadino (brandizzato Forum Palermo per tutto il mese di luglio) che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.

Com. Stam. + foto