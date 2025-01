Forum Palermo “ Viva viva la Befana” spettacoli e intrattenimento per i più piccoli

Un fine settimana da non perdere per chi ama lo shopping e l’intrattenimento legato alla chiusura delle feste natalizie: due gli appuntamenti in calendario a Forum Palermo.

Si parte sabato, 4 gennaio, con l’apertura della stagione dei saldi invernali che si concluderà il 15 marzo, una occasione imperdibile per chi vuole acquistare a prezzi scontati e convenienti, utilizzando anche la gift card di Forum Palermo per chi ne è in possesso, e per i numerosi commercianti del centro commerciale. I visitatori potranno approfittare degli sconti per trovare le migliori occasioni su capi di abbigliamento, nuovi prodotti della tecnologia, accessori, cosmetica, giocattoli, intimo, cartoleria e gadget ma anche sull’oggettistica per la casa.

Il secondo appuntamento è per lunedì, 6 gennaio, con “Viva viva la Befana”, un progetto firmato da Elisa Parrinello del teatro Ditirammu di Palermo e Renata Hausmann pensato proprio per il divertimento di bambine e bambini.Forum Palermo offre ai più piccoli la possibilità di assistere gratuitamente a spettacoli colorati e originali per festeggiare l’arrivo della Befana. Le performance si svolgeranno in piazza Fashion (ingresso lato Uci) che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico teatrale pieno di magia e divertimento per bimbi e genitori. Racconti e recite, accompagnati dalla musica, si terranno lungo l’arco dell’intera giornata (dalle ore 10 alle 20) e avranno la durata di mezz’ora circa, con pause tra un’esibizione e l’altra. A riempire di allegria piazza Fashion attori, attrici e danzatori che spiegheranno a bambine e bambini come nasce la storia della vecchina che porta dei doni, prevalentemente dolci e giocattoli, per festeggiare insieme ai piccoli visitatori e ai loro genitori l’arrivo del nuovo anno.

Per chi vuole raggiungere Forum Palermo con un mezzo pubblico e a basso impatto ambientale può utilizzare la Linea 1 del Tram cittadino che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.

