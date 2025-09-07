Fotografia. Concorso UNESCO-UNEVOC su empowerment dei giovani e competenze digitali Scadenza ravvicinata

Al via il concorso fotografico UNESCO-UNEVOC Skills in Action! , ideato dall’International Centre for Technical and Vocational Education and Training – centro internazionale dell’UNESCO dedicato all’educazione e formazione tecnica e professionale.

Al centro il tema dell’empowerment dei giovani attraverso l’IA e le competenze digitali. Il premio è aperto a tuttə, fotografə amatoriale o professionistə che abbiano almeno 18 anni e detengano i diritti d’autore delle immagini presentate.

Le foto devono mettere in evidenza, in particolare, gli aspetti innovativi dell’istruzione e formazione tecnica e professionale (IFTP), cogliendo momenti interessanti che mostrino come l’IFTP sia lo strumento ottimale per implementare le competenze dei giovani. Gli aspetti da mettere in evidnza sono: IA e competenze digitali nell’IFTP; equità nella tecnologia; soluzioni digitali per un futuro verde; competenze digitali per la pace.

Saranno assegnati premi in denaro, da 750 a 350 dollari per i/le primi/e classificati/e. Saranno rilasciati inoltre un certificato e l’attestazione relativa alla candidature, che saranno pubblicate anche sul sito web dell’UNESCO-UNEVOC e su varie piattaforme di social media.

Il termine per presentare i lavori è il 15 settembre 2025. Clicca qui per leggere l’avviso completo in inglese

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani