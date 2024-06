Fotografia. Driving Energy, il premio sulla Via dell’Invisibile Scadenza ravvicinata

Un premio per la sfida più difficile – confrontarsi su ciò che non si vede e non si tocca ma esiste: il Premio Driving Energy 2024 Fotografia contemporanea intende riconoscere lavori fotografici inediti sul tema ‘La via dell’invisibile’.

Per Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A, che organizza l’iniziativa, invisibile è l’energia elettrica e sempre più invisibili le infrastrutture che la trasmettono. Così come per il pensiero, il mondo emotivo, gli universi interiori che in tutte le loro possibili declinazioni sono esempi straordinari di energia invisibile che produce effetti visibili e concreti.

E’ possibile partecipare sia come singolo/a autore/trice che come gruppo, utilizzando per l’iscrizione il proprio nome, il nome del collettivo o uno pseudonimo. Si potrà presentare un lavoro fotografico inedito, in bianco e nero o a colori, composto a piacimento da una o più fotografie fino a un massimo di dieci immagini. Possono aderire professionisti e non, studenti e studentesse. Le iscrizioni sono aperte per tutti/e i/le fotografi/e maggiorenni, italiani/e e di ogni altra nazionalità, che vivano e/o lavorino sul territorio italiano.

Sono previsti cinque premi:

Senior: premio in denaro di 15.000 euro.

Giovani: premio in denaro di 5.000 euro.

Amatori: premio in denaro di 5.000 euro.

Opera più votata da Terna: premio in denaro di 2.000 euro.

Accademia: premio in denaro di 2.000 euro.

L’scrizione è gratutita. Per partecipare c’è tempo fino al 30 giugno 2024. Clicca qui per conoscere tutti i dettagli

