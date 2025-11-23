Fotografia. Premi Sony World Photography 2026 Scadenza ravvicinata

Sony World Photography Awards: sotto la lente la ricerca di tecniche innovative che offrano nuove visioni e sfruttino le potenzialità della fotografia contemporanea.

L’iniziativa è organizzata dalla World Photography Organisation (WPO), piattaforma globale dedicata allo sviluppo e alla promozione della cultura fotografica, con il patrocinio e il supporto di Sony in qualità di sponsor principale.

L’iniziativa è aperta a tuttə, fotografə professionistə e giovani fotografə (under 19) in erba: l’iscrizione è gratuita. Sono previsti quattro concorsi:

professional: per la migliore serie fotografica; si possono vincere fino a vincere 25 mila dollari, una mostra personale, apparecchiature digitali Sony di alta qualità. Scadenza: 13 gennaio 2026.

Open: per le migliori immagini singole; in palio fino a 5 mila dollari ed una serie di apparecchiature digitali Sony di alta qualità. Scadenza: 6 gennaio 2026.

Youth: si rivolge a giovani fotografə sotto i 19 anni; il primo premio consiste in apparecchiature digitali Sony. Scadenza: 6 gennaio 2026.

Student: fornisce una piattaforma per gli/le studenti/tesse di fotografia di tutto il mondo. In palio apparecchiature digitali Sony di alta qualità. Scadenza: 28 novembre 2025.

Gli Awards prendono in considerazione ogni versante della fotografia odierna e accendono i riflettori sui/sulle fotografə che ‘hanno qualcosa da dire’ attraverso le immagini, raccontando le storie dell’oggi. Clicca qui per consultare il regolamento e scoprire più dettagli.

Com. Stam. + foto Informa Giovani