Fotovoltaico in agricoltura. Ancora nessun intervento della Regione. Palmeri “Urgentissimo cambiare linee guida”

Oggi in Commissione attività produttive si è svolta l’audizione del Dirigente regionale dott. Cartabellotta, richiesta dalla deputata di Europa Verde Valentina Palmeri per affrontare i nodi dell’imminente bando per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli e zootecnici.

“Ho ribadito le mie perplessità – ha detto Palmeri – in particolare su alcuni punti delle linee guida che appaiono ambigui, se non chiaramente limitanti, per la partecipazione delle aziende siciliane piccole e medie. Questi aspetti, contenuti nelle linee guida, vanno urgentemente chiariti, per il tramite della Regione, prima che si arrivi al bando vero e proprio.” Il dirigente ha mostrato attenzione al tema, ma per Palmeri “resta il fatto che la Regione deve farsi portavoce di queste preoccupazioni che da più parti del mondo agricolo stanno pervenendo, con l’auspicio di non incorrere nell’ennesimo clamoroso flop rispetto all’uso dei fondi del PNRR, in spregio alle reali necessità di transizione energetica di una terra fortemente vocata all’ autosufficienza energetica da fonte solare. In Sicilia potrebbero arrivare contributi per oltre 1600 aziende per installare ben 100 Mwatt e far lavorare centinaia di imprese locali. A questo punto, credo necessaria una risoluzione in terza Commissione con proposte di modifica delle linee guida.”

Com. Stam.