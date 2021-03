Frammenti MArteLive è un festival che mette in dialogo arte, luogo e visitatori. Le opere proposte sono il frutto di un’accurata indagine del territorio e dell’abbinamento ad hoc di espressioni d’arte e spazi, per trasformare e rivitalizzare i luoghi più incantevoli di Trevignano Romano.

Gli atti performativi realizzati dagli artisti delle Scuderie MArteLive saranno protagonisti del video racconto sul paese di Trevignano, in grado di amplificare in modo innovativo le bellezze del territorio, volano per la promozione culturale e turistica, eco di nuove suggestioni per vicoli, scorci, palazzi storici, monumenti, chiese, muri, spazi culturali, gallerie, grotte, torri, rocche e parchi attraversati da questa onda d’arte.

Lunedì 29 marzo, diverse aree altamente simboliche e di grande attrazione turistica di Trevignano Romano, dall’antica Rocca, alle vie del centro storico, dalla passeggiata del lungolago ad edifici e luoghi suggestivi, saranno spettacolarizzate con un continuo intersecarsi ed amalgamarsi di performance di musica dal vivo e dj set con danza, arti performative, live painting, interventi di street art, installazioni site specific. Un’esperienza stimolante per lo spettatore che viene accompagnato in un percorso sensoriale capace di coinvolgere un pubblico vasto ed eterogeneo.

40 artisti per 20 differenti location per un programma fitto che partirà dalle 9.30 per concludersi alle 22.30. Un’esplosione d’arte trasformerà il paese per risaltarne le bellezze, come il concerto di Gian Marco Ciampa sugli scalini del centro storico, le sonorizzazioni di Matteo d’Incà e Andrea Pesce Fish presentate nel cinema Atlanta e ancora la musica a rendere ancora più suggestivi i luoghi di Trevignano come le note di Federico D’Angelo nella Rocca e il video mapping di Vj Luper nella torre. Gli angoli nascosti ei luoghi caratteristici di Trevignano saranno esaltati dalle performance di nuovo circo e piece teatrali, fra le quali l’acrobatica aerea e hula hop di India Baretto in piazza del Molo, la danza su trampoli di Andy Spigola e anche il live painting e theatre di Davide Cocozza in Piazza Silvestri.

Il lago di Trevignano vedrà il mirabolante spettacolo di equilibrismo acrobatico di Irene Croce sul lungolago, Silvia Struglia ed il suo live painting fra le Barche Palma, lo spettacolo di ombre di Silvio Gioia nei pressi della rotonda, mentre la Premiata Compagnia F.lli Polpacci al chiosco. A sera, il lago sarà illuminato dallo spettacolo Fuoco danzante del noto fireman Lucignolo.

Frammenti promuove la creatività indipendente e giovanile, coinvolgendo artisti emergenti selezionati da Scuderie MArteLive, insieme a noti protagonisti del mondo dell’arte per creare valore ed innovazione.

Il panorama di Trevignano, reinventato da Frammenti MArteLive, coinvolgerà il pubblico a distanza grazie alla diretta di tutta la manifestazione, trasmessa in esclusiva in streaming sul canale dedicato all’arte emergente MArteChannel, in funzione dal 15 dicembre, e sulla pagina facebook di Scuderie MArteLive.

Frammenti MArteLive è un progetto ideato e curato da Giuseppe Casa in collaborazione con Lune Magrini. Frammenti è un progetto di MArteCard organizzato dal Comune di Trevignano Romano con il contributo della Regione Lazio

