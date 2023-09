Francesco Buzzurro in concerto al Teatro Massimo di Palermo con l’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Sul podio il M° Domenico Riina

Francesco Buzzurro in concerto al Teatro Massimo di Palermo con l’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, sabato 9 settembre alle 20:30. In programma grandi successi di Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt e Jobim, da lui riarrangiati, oltre a brani del suo ultimo album. Sul podio dell’Orchestra Jazz Siciliana dirige il M° Domenico Riina.

Definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”, il chitarrista Francesco Buzzurro presenta al Teatro Massimo sabato 9 settembre alle 20:30 il suo live dal titolo “One Man Band” con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina.

Apprezzato in tutto il mondo per il suo approccio “orchestrale” alla chitarra e uno stile trasversale che fonde il mondo classico con il jazz e la musica popolare, Francesco Buzzurro propone grandi successi di artisti come Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt e Jobim, da lui riarrangiati in modo assolutamente originale, oltre ad alcuni brani di sua composizione tratti dal suo ultimo album “Il quinto elemento”. Grazie alla sua straordinaria tecnica di matrice classica, aperta a una conoscenza profonda del jazz e dell’improvvisazione, è diventato negli anni un punto di riferimento assoluto per il mondo della chitarra acustica. È stato votato dalla rivista di settore «Musica Jazz» come uno dei più talentuosi del panorama internazionale. È inoltre stato eletto “miglior chitarrista jazz” in un sondaggio dei lettori della rivista «Guitar Player Magazine» e “miglior chitarrista europeo” dalla Borsa Internazionale della Cultura di Friburgo.

Il concerto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Teatro Massimo e la Fondazione The Brass Group vede sul podio dell’Orchestra Jazz Siciliana il M° Domenico Riina, apprezzato per la sua grande versatilità musicale, per le eccellenti qualità tecniche direttoriali, abbinate ad una naturale innata musicalità, per la sua grande versatilità musicale che abbraccia il mondo sinfonico, pop e jazz. Diplomato in Tromba, nel 2004 consegue la Laurea in Musica Jazz sotto la guida di Ignazio Garsia al Conservatorio di Palermo, nel 2010 si diploma a Pescara in direzione d’orchestra con Donato Renzetti. Fondatore dell’Orchestra Jazz Siciliana, ha svolto una notevole attività concertistica come prima tromba e solista sino al 2005. Nel 2015 è stato nominato “Resident Conductor” dell’Orchestra Jazz Siciliana, con la quale ha riscosso grandi successi dirigendo artisti di rilievo internazionale, tra cui Ron Carter, Kurt Elling, Martial Solal, Billy Cobham, David Weckel, Stefano Bollani, Francesco Cafiso, Wayne Bergeron, John Pizzarelli, Tony Hadley, Nicole Henry, Billy Moring ed Elliot Zigmund, (con i quali registra il Cd/Dvd Donnafugata Music & Wine), D. Schuure, R. Gambarini, Hallie Loren, Manuel Agnelli, Andrea Bocelli, Max Gazzè, Alex Britti, Fabrizio Bosso, Simona Molinari, Cyrille Aimèe, Christian Mc Bride

Prima e unica orchestra permanente di jazz a partecipazione pubblica in Italia, l’Orchestra Jazz Siciliana è stata fondata da Ignazio Garsia nei primi anni ‘70 con il nome di Brass Group Big Band, e ha svolto un’intensa e continuativa attività concertistica sotto la guida di alcuni dei più prestigiosi direttori d’orchestra del mondo.

Biglietti: da 10 a 30 euro;

Info: https://www.teatromassimo.it/event/orchestra-jazz-siciliana-the-brass-group/

Com. Stam. + foto