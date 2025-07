Francesco Curreri nominato Coordinatore Cittadino della Lega a Cefalù Presto l’inaugurazione della nuova sede del partito

La Lega ufficializza la nomina di Francesco Curreri a Coordinatore Cittadino del partito per il Comune di Cefalù.

Storico iscritto e militante della Lega, Curreri si è sempre distinto per il suo attivismo sul territorio, per l’attenzione alle istanze locali e per il forte legame con la comunità. Una figura riconosciuta e stimata, che rappresenta pienamente i valori e la visione politica del partito.

A darne notizia è la coordinatrice provinciale Sabrina Figuccia, che ha espresso grande soddisfazione per la nomina:

“Francesco Curreri è la persona giusta per guidare la Lega a Cefalù. Un attivista serio, presente e coerente, che conosce il territorio e i suoi bisogni. Ringrazio il coordinatore regionale, on. Nino Germanà, per aver condiviso e sostenuto questa scelta che rappresenta l’intera comunità.”

Il nuovo coordinatore cittadino avrà il compito di coordinare le attività politiche locali e rafforzare il dialogo con i cittadini, contribuendo a far crescere il partito in una realtà strategica come quella cefaludese.

“Sono onorato di questa nomina – ha dichiarato Curreri –. Intendo lavorare con entusiasmo e spirito di servizio, affinché la Lega possa diventare un punto di riferimento serio e concreto per tutti i cittadini di Cefalù”.

In quest’ottica, è prevista a breve l’inaugurazione della nuova sede della Lega a Cefalù, un passo importante che segna la presenza stabile e organizzata del partito sul territorio, con l’obiettivo di essere ancora più vicini alle esigenze della popolazione e alle dinamiche della vita amministrativa e sociale del Comune.

Con questa nomina e l’apertura della nuova sede, la Lega conferma il suo impegno per una politica radicata, partecipata e orientata ai bisogni reali delle persone.

Com. Stam. + foto