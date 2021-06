“Da pochi giorni si è chiusa la manifestazione d’interesse con cui abbiamo chiesto agli artisti, alle associazioni e agli operatori culturali di fare pervenire le loro idee e i loro progetti per arricchire l’offerta culturale e artistica della nostra estate.

Non era mai stato fatto prima e come ogni cambiamento ha creato reazioni. Ma alla fine, come sempre, è prevalsa la voglia di mettersi in gioco dei marsalesi e le domande che sono arrivate sono state più di 30, affermano il sindaco Massimo Grillo e gli assessori Oreste Alagna e Antonella Coppola. Una commissione tecnica si metterà al lavoro per valutare le proposte secondo le regole di trasparenza che ci siamo dati nel bando. E nel giro di pochi giorni terremo una conferenza stampa in cui presenteremo il programma dell’estate marsalese 2021. Ma nel frattempo non siamo stati fermi – conclude il sindaco Grillo – ed abbiamo intercettato iniziative di rilievo nazionale e regionale, proponendo altresì attività che potessero animare le contrade”.

Oltre all’evento Kitesurf – tutt’ora in corso e che si protrarrà fino a Domenica prossima – tornerà a Luglio il CINEMA SOTTO LE STELLE, l’appuntamento tradizionale dell’estate marsalese al Complesso San Pietro che, a differenza dei precedenti anni, ha in programmazione alcune prime visioni. Dal 29 luglio al 1° agosto sarà la volta di SHOCK DA GROUND in Piazza della Vittoria. Un evento di “street basket” che vedrà confluire a Marsala atleti e appassionati da tutta Italia e che da quest’anno è anche affiliato alla Federazione Pallacanestro Italiana. Dal 6 all’8 agosto sarà la volta de IL MARE IL COLORE DEI LIBRI a Villa Cavallotti: Marsala diventerà il centro dell’editoria indipendente ospitando un evento che si ispira ad uno dei festival letterari più importanti del sud Italia, la “Marina di Libri” di Palermo. La nostra città conferma così di meritare il riconoscimento di “Città che Legge” con tre giorni di incontri con autori ed editori, reading, spettacoli e momenti legati alla letteratura per bambini.

Il 31 Agosto, in Piazza della Vittoria, FRANCESCO DE GREGORI e la sua band: uno dei più grandi cantautori italiani ripercorre la sua carriera proponendo i brani di maggiore successo.

Da metà luglio inizierà anche MARSALA VILLAGE: un festival itinerante di animazione che comprende tornei sportivi, cabaret, serate di ballo, musica e giochi di squadra che animerà le contrade marsalesi troppo spesso dimenticate nella programmazione estiva. “A questo aggiungete l’offerta e la qualità degli operatori culturali della nostra città – chiude il sindaco Massimo Grillo – e tutto il lavoro che stiamo portando avanti per programmare il Wine Fest a fine estate e Gli Stati Generali dell’Export a fine Settembre. L’estate marsalese 2021 sarà per davvero l’estate della ripartenza”

Com. Stam.