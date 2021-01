“Finalmente è arrivato il mio momento anch’io mi sono sottoposto al vaccino Cov19, dopo essermi ammalato la prima volta ed aver provato i sintomi sulla propria pelle, posso solo consigliare ai miei colleghi ai pazienti, agli amici di sottoporsi al vaccino.”, così dichiara Il segretario di Confintesa Sanità Torino, Francesco Lippo, a mezzo stampa.

Grazie alla nuova tecnica che ha come obiettivo principale, somministrare direttamente l’mRna che controlla la produzione di una proteina contro la quale si vuole scatenare la reazione del sistema immunitario. Nel caso del virus responsabile della pandemia la proteina è la Spike, l’artiglio molecolare utilizzato per agganciare le cellule sane e invaderle. Per trasportare le istruzioni per indurre le cellule a produrre la proteina Spike vengono utilizzate minuscole navette fatte di lipidi.

La proteina Spike è stata una delle prime a essere individuata, è ben nota e si è osservato che il sistema immunitario umano è in grado di riconoscerla. Non appena questo avviene, le difese dell’organismo stimolano la produzione di cellule B, che producono anticorpi, e di cellule T, specializzate nel distruggere le cellule infette. Il vaccino quindi non contiene virus attenuati o quant’altro, ma l’mRna, ed è assolutamente sicuro.

Perché fare il vaccino in massa? Questa pandemia ci ha fatto capire quanto siano importanti le relazioni e l’interazione tra le persone, quanto la sanità pubblica e privata giochino un ruolo fondamentale in una Nazione e se la sanità è malata e non ce la fa anche la nazione e la popolazione si deve fermare.

Questa Pandemia ci ha fatto riscoprire nuovi modi di lavorare tipo lo smarth-workig ma allo stesso tempo ha fatto perdere molto posti di lavoro ed ha fatto chiudere aziende paralizzando il mondo. Vogliamo tornare a viaggiare, a vivere, a lavorare; vogliamo una sanità pubblica e privata sana, l’unica strada e quella di vaccinarci tutti.

Confintesa Sanità promuove la campagna vaccinale, in quanto l’unico mezzo per ritornare a vivere liberi.

