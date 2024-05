Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Venerdì 17 maggio – ore 18 Francesco Lo Piccolo presenta Palermo dominante (40due edizioni) insieme a Rosario Lentini

Ferdinando di Borbone fugge a Palermo con la sua corte nel 1798 protetto dagli Inglesi. Ha perduto Napoli, le sue ricchezze, un figlio nella traversata. Eppure non si perde d’animo e appena arrivato si dedica alle sue passioni preferite: la fondazione di riserve dove poter esercitare la caccia, gli allevamenti e la pesca. Maria Carolina invece non si rassegna: afflitta ma furente cercherà in tutti i modi di riconquistare il regno perduto. I quindici anni complessivi di soggiorno forzato della corte in Sicilia porteranno grandi benefici a Palermo che diventerà nuovamente la capitale del regno. Nella “Palermo dominante” Ferdinando e suo figlio, il principe ereditario Francesco, vollero riserve separate, una ai Colli e l’altra a Boccadifalco perché l’uno prediligeva la caccia e l’altro la sperimentazione agricola. Qui introdussero attrezzi e tecniche agricole già in gran parte sperimentate a Napoli ma nuove per l’Isola, una produzione casearia che la Sicilia non conosceva, nuove razze per la caccia e l’allevamento, piante esotiche e rare oggetto di studio e altre alla base di una futura produzione su scala. L’idillio tramonterà quando gli Inglesi vorranno dare una Costituzione all’Isola. La Costituzione verrà promulgata ma tre anni dopo Ferdinando, tornato a Napoli, l’abolirà. Il sovrano lasciò in Sicilia suo figlio come luogotenente. I moti rivoluzionari del 1820 chiuderanno definitivamente un’epoca. Palermo era stata ancora una volta, forse l’ultima, al centro dell’attenzione europea. Questo libro racconta, con dovizia di particolari, frutto di ricerche d’archivio, la storia di queste riserve quando ci vivevano i Borbone. Oltre l’aspetto architettonico-artistico della Palazzina Cinese che è già stato indagato, la novità di questo volume consiste nell’indagine venatoria e botanica, nella storia delle tenute aggregate, nella ricostruzione della vita quotidiana che si conduceva alla Favorita e a Boccadifalco.

