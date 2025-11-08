Francesco Titli ed Andrea Sofia Rabino Campioni Italiani Trial Indoor 2025

Per il secondo anno consecutivo il palcoscenico di EICMA, la celebre Esposizione internazionale delle due ruote di scena a Milano-Rho, ha ospitato il gran finale di stagione del Campionato Italiano Trial Indoor.

Con due distinte giornate di gara svoltesi tra giovedì 6 e sabato 8 novembre si sono assicurati i titoli nazionali Indoor della specialità Francesco Titli (Maschile) ed Andrea Sofia Rabino (Femminile), applauditissimi così come tutte le trialiste ed i trialisti impegnati in gara da una numerosissima platea di appassionati, motociclisti o di semplici curiosi, accorsi in gran numero presso l’area MotoLive.

FESTA IN FAMIGLIA NELLA PRIMA GIORNATA DI GARA

Nella prima giornata di gara valevole come quarto round della stagione si è assistiti giovedì 6 novembre ad una festa in famiglia con i successi dei fratelli Carlo Alberto ed Andrea Sofia Rabino. Nel Campionato Italiano Trial Indoor Maschile il già Campione nazionale TR2, reduce da un problematico 2025 a causa di un infortunio, si è impossessato della vittoria al culmine di un’emozionante finalissima con il verdetto espresso soltanto dallo spareggio. Con il minor tempo impiegato Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport) ha così riassaporato il gusto della vittoria a scapito di Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia), secondo dopo aver comandato la prima manche. Mattia Spreafico (GASGAS Italia) ha completato il podio ed il novero dei trialisti ammessi alla finalissima, lasciando così Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS) al quarto posto seguito nell’ordine da Andrea Riva (GASGAS Italia), il Campione TR2 2025 Gabriele Saleri (Beta Team 3D), il primatista della classe TR3 quest’anno Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS) più Thomas Bisaccia (Team TRRS Italia NILS).

Poker di affermazioni invece nel Campionato Italiano Trial Femminile per la 5 volte Campionessa nazionale Outdoor Andrea Sofia Rabino (Beta) con sole 3 penalità nella finalissima rispetto alle 9 di Alessia Bacchetta (GASGAS) con Martina Gallieni (Sherco) premiata con il bronzo di giornata.

Classifiche di gara maschile giovedì 6 novembre

Classifiche di gara femminile giovedì 6 novembre

GRAN FINALE SABATO AD EICMA

La conclusiva giornata di attività ad EICMA ha incoronato i Campioni Italiani Trial Indoor 2025. Nella graduatoria Femminile ha concluso una stagione perfetta Andrea Sofia Rabino (Beta) con il pokerissimo di successi, avendo ragione anche in quest’ultima circostanza di Alessia Bacchetta (GASGAS), seconda in gara ed in campionato. Nella serie Maschile affermazione di gara e di campionato ad opera di Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS). Già vincitore ad EICMA lo scorso anno, trascorsi 12 mesi si è laureato Campione nazionale riuscendo a primeggiare nella finalissima a scapito di Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport), secondo dopo il trionfo di giovedì.

Francesco Titli Campione Italiano Trial Indoor 2025 Ph FMI

Nuovamente sul podio Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia), per una Top-3 formata da Titli, Rabino e Tournour che riflette appieno la classifica finale di campionato. Escluso dalla finalissima, Mattia Spreafico (GASGAS Italia) si è congedato dalla specialità con il quarto posto in gara seguito nell’ordine da Andrea Riva (GASGAS Italia), Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS), Gabriele Saleri (Beta Team 3D) e da Thomas Bisaccia (Team TRRS Italia NILS).

Classifiche di gara maschile sabato 8 novembre

Classifiche di gara femminile sabato 8 novembre

La Top 3 finale del Campionato Italiano Trial Indoor Maschile 2025 Ph FMI

I CAMPIONI ITALIANI TRIAL INDOOR 2025

Maschile: Francesco Titli (TRRS)

Femminile: Andrea Sofia Rabino (Beta)

La Classifica finale del Campionato Italiano Trial Indoor Maschile 2025

La Classifica finale del Campionato Italiano Trial Indoor Femminile 2025

Com. Stam. + foto FMI