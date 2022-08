Francia-Italia martedì a Montpellier (20.30, live Sky Sport Action)

Pozzecco: “Segnali positivi a Bologna, proveremo situazioni meno collaudate”. A riposo Gigi Datome per un leggero affaticamento

Prosegue il percorso di preparazione della Nazionale verso le gare di qualificazione al Mondiale 2023 e l’EuroBasket 2022. Domani, 16 agosto, a Montpellier gli Azzurri rendono visita alla Francia dopo il ko di un solo punto e all’overtime (77-78) a Bologna venerdì scorso davanti a 6.000 spettatori. L’obiettivo è fare un ulteriore passo avanti verso le gare ufficiali di fine agosto e inizio settembre mettendosi alla prova con una delle squadre più forti in circolazione.

Palla a due alle 20.30 alla Sud de France Arena con diretta su Sky Sport Action.

Ferragosto di lavoro dunque per la Nazionale: dopo una sessione di allenamento al mattino all’Unipol Arena, il volo per il sud della Francia nel pomeriggio.

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Veniamo da due giorni di stop necessari. La gara di Bologna ci ha regalato tanti segnali positivi e domani dovremo far vedere che sappiamo soffrire. Sarà una partita complicata e totalmente diversa. Dovrò provare situazioni meno collaudate ma stimo i miei giocatori e sono certo che la Francia non si sbarazzerà facilmente dei miei ragazzi. Non sarà del match Gigi Datome, a riposo precauzionale per un leggero affaticamento”.

Lascia il raduno Azzurro, per impegni con il club, l’assistente allenatore Giuseppe Poeta. Si riaggregherà alla squadra in occasione delle finestre di qualificazione al Mondiale 2023 di novembre e febbraio. Lo staff tecnico del CT Pozzecco sarà dunque composto dal senior assistant Carlo Recalcati e dagli assistenti Edoardo Casalone, Riccardo Fois e Federico Fucà.

“Dopo Paolo Galbiati – commenta il coach – perdiamo un altro pezzo da 90, uomo straordinario e grande giocatore che in qualsiasi veste avrà un futuro luminoso. Un vero fuoriclasse che anche il presidente Petrucci apprezza moltissimo e che ha iniziato un percorso formativo al fianco del grande Ettore Messina”.

Il match contro i francesi è il secondo test amichevole dell’estate e inaugura una serie di 3 test che vedranno gli Azzurri sempre all’estero: dalla Francia il trasferimento ad Amburgo per la Supercup contro Serbia (19 agosto) e una tra Germania e Repubblica Ceca (20 agosto). Dopo un breve pit-stop in Italia, la partenza per Riga in Lettonia, dove andrà in scena la partita contro l’Ucraina (24 agosto), esordio nella prima finestra della seconda fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. Dal 25 agosto i ragazzi di coach Pozzecco prepareranno il match contro la Georgia del 27 agosto a Brescia (qualificazione al Mondiale 2023) e le gare dell’Europeo nel girone di Milano.

Quella di Montpellier sarà la gara numero 100 tra Italia e Francia in tutte le competizioni e comprese le amichevoli. Primi storici due match (due vittorie) di sempre per la nostra Nazionale nel 1926: 4 aprile a Milano (23-17) e 18 aprile a Parigi (18-22).

Gli Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà

Francia

#0 Elie Okobo (1997, 191, G, Monaco)

#2 Amath M’Baye (1989, 205, A, Anadolu Efes – Turchia)

#3 Timothe Luwawu-Cabarrot (1995, 201, A, Atlanta Hawks – NBA)

#4 Thomas Heurtel (1989, 189, P, Real Madrid – Spagna)

#7 Guerschon Yabusele (1995, 201, A, Real Madrid – Spagna)

#10 Evan Fournier (1992, 198, G, New York Knicks – NBA)

#11 Theo Maledon (2001, 192, P, Oklahoma City Thunder – NBA)

#14 Mouhammadou Jaiteh (1994, 211, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Vincent Poirier (1993, 213, C, Real Madrid – Spagna)

#22 Terry Tarpey (1994, 195, G, Le Mans)

#27 Rudy Gobert (1992, 216, C, Minnesota Timberwolves – NBA)

#30 Isaia Cordinier (1996, 196, G, Segafredo Virtus Bologna)

#42 William Howard (1993, 203, A, Badalona – Spagna)

Allenatore: Vincent Collet

Assistenti: Pascal Donnadieu, Ruddy Nelhomme, Laurent Foirest

Arbitri

David Chambon (Francia), Abdel Hamzaoui (Francia), Jean Charles Colin (Francia)

I precedenti contro la Francia

99 partite giocate (58 vinte/41 perse)

2 partite giocate nelle fasi finali dei Giochi Olimpici (1/1)

18 partite giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo (10/8)

1 partita giocata nelle fasi finali del Campionato del Mondo (0/1)

La prima: Amichevole, 4 aprile 1926, Milano, Italia-Francia 23-17

L’ultima: Amichevole, 12 agosto 2022, Bologna, Italia-Francia 77-78 d1ts

La vittoria più larga: Amichevole, 17 giugno (Perugia), Italia-Francia 96-56 (+40)

La sconfitta più pesante: Campionato Europeo, 6 settembre 2003 (Lulea, Svezia), Italia-Francia 52-85 (-33)

I precedenti a Montpellier

Nessun precedente Azzurro a Montpellier

Tutte le gare dell’estate Azzurra 2022

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, 20.30, Amichevole, live Sky Sport Action)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, 16.00 o 18.30, Amichevole)

24 agosto, Ucraina-Italia (Riga – Lettonia, 17.30 italiane, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)

Biglietti a questo link: www.vivaticket.com/italia-vs-georgia

EuroBasket 2022

Biglietti disponibili su eurobasket.basketball a questo link: ticketing-eurobasket2022

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

Com. Stam.