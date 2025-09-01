Francofonte celebra il 43 Anniversario della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa 

Il Comando di Polizia Locale di Francofonte guidato dal Magg. Daniel Amato informa la cittadinanza che, in occasione del 43° anniversario della morte del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, martedì 2 settembre 2025, alle ore 20:00, presso la Cappella dell’Istituto Santa Rosa da Viterbo, sede del Comando di Polizia Locale in via Umberto n.32, sarà celebrata una Santa Messa solenne officiata dal Rev.mo Arcidiacono Parroco Don Luca Gallina.

Il Generale Dalla Chiesa rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per quanti credono nei valori della giustizia, della legalità e del sacrificio per lo Stato. Come egli stesso ricordava:

“Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli.”

Questa commemorazione assume per il nostro Comando un significato particolare: è infatti il quarto anno consecutivo che, grazie all’intesa e alla preziosa sinergia con la Parrocchia Chiesa Madre di Francofonte, vengono celebrate ricorrenze civili che mirano a tenere viva la memoria, promuovere la cultura della legalità e rafforzare il senso di comunità.

Il Comando di Polizia Locale, nella sua funzione istituzionale, e la Parrocchia Chiesa Madre, quale guida spirituale, confermano anche quest’anno la volontà di operare insieme come due realtà autonome ma complementari, che dialogano e collaborano per il bene comune, con l’obiettivo di costruire una Francofonte più giusta, solidale e consapevole

