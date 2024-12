Francofonte: intensificati i controlli del territorio durante le festività natalizie

Francofonte – Il Comando di Polizia Locale di Francofonte comunica che, in occasione delle festività natalizie, sono stati intensificati i controlli sul territorio al fine di garantire la sicurezza e il decoro urbano, nonché di prevenire e contrastare comportamenti illeciti.

Le attività di vigilanza, predisposte in sinergia con l’Amministrazione comunale, si sono concentrate su diversi fronti:

1. Polizia Stradale e Sicurezza della Viabilità

Sono stati effettuati numerosi posti di controllo per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla rilevazione della velocita’ nella S.S. 194, soprattutto nelle zone interessate da pericolosi incidenti stradali, alla guida in stato di ebbrezza e all’uso dei dispositivi di sicurezza. Nel corso delle operazioni, sono state elevate sanzioni al Codice della Strada.

2. Contrasto al Degrado Urbano e alla Sicurezza Pubblica

Sono stati intensificati i pattugliamenti negli spazi verdi, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione per prevenire episodi di vandalismo, bivacco e disturbo della quiete pubblica. Gli agenti hanno inoltre operato per monitorare e garantire il rispetto delle ordinanze comunali relative agli orari di chiusura dei locali pubblici e al consumo di alcolici in strada.

3. Abbandono di Rifiuti e Tutela Ambientale

Particolare attenzione è stata dedicata al controllo delle aree periferiche e delle zone maggiormente esposte al fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Sono stati effettuati servizi di monitoraggio e installati dispositivi di videosorveglianza che hanno consentito di individuare e sanzionare diversi trasgressori.

In particolare, ieri 26 Dicembre 2024, la pattuglia antimeridiana composta dall’Assistente Capo Sebastiano GIACCOTTO e dagli Agenti Gesualdo MADDALENA e Chiara MANGIAMELI hanno individuato nel pieno centro urbano di Francofonte un motocarro, del tipo Ape, pieno oltremodo di rifiuti vari e in stato di miscelazione, così da procedere all’immediato sequestro penale per trasporto e raccolta illecita di rifiuti.

Il Comandante della Polizia Locale, Magg. Daniel Amato, ha dichiarato:

“La sicurezza e il decoro della nostra città sono priorità fondamentali. In questo periodo di festività, abbiamo ritenuto necessario, anche in conformita’ alle indicazioni del Signor Questore della provincia di Siracusa, rafforzare la nostra presenza sul territorio per garantire serenità ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità. I risultati ottenuti testimoniano l’efficacia di questo approccio preventivo e repressivo.”

L’Amministrazione comunale in persona dell’Assessore alla Polizia Locale Salvatore Di Silvestro ringrazia gli agenti della Polizia Locale per l’impegno profuso e invita la cittadinanza a collaborare segnalando tempestivamente situazioni di degrado o comportamenti sospetti.

Il Sindaco Arch. Daniele Nunzio Lentini ha affermato “Siamo contenti dell’attenzione mostrata dal Comando di Polizia Locale nei riguardi delle problematiche della sicurezza urbana e dell’abbandono di rifiuti. Solo il concorso e la collaborazione della cittadinanza potra’ consentire di sradicare il fenomeno diffuso delle microdiscariche e del degrado urbano. Dobbiamo amare il nostro territorio e lottare insieme per migliorarne le condizioni di vita”.

Com. Stam. + foto