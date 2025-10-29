“Frankenstein Junior” torna al cinema per Halloween

Torna sul grande schermo il film che ha fatto la storia della comicità. Anche quest’anno, Frankenstein si prepara a radunare migliaia di fan in tutta Italia, pronti a celebrare il capolavoro di Mel Brooks come si deve: al cinema, in bianco e nero, e rigorosamente in costume!

Ma con una novità: quest’anno i festeggiamenti saranno quelli del FRANKENSTEIN JUNIOR HALLOWEEN PARTY. Un appuntamento che è ormai diventato un rito collettivo: in questi anni 150.000 spettatori hanno riempito le sale per ridere insieme delle indimenticabili gag, dei doppi sensi e delle battute fulminanti di Frankenstein Junior (1974). Una parodia perfetta, colta, scatenata e ancora oggi irresistibile, che conquista generazioni diverse con lo stesso entusiasmo.

Quest’anno il divertimento raddoppia: parti dalla Transilvania Station e vieni in sala vestito come i personaggi del film! Che tu scelga il Dottor Frankenstein (l’indimenticabile Gene Wilder, pronunciare Frankenstin, prego), l’iconico Igor (Marty Feldman), l’affascinante Inga (Teri Garr), la memorabile Frau Blücher (Cloris Leachman), la spaventosa Creatura (Peter Boyle), il cinema sarà il palcoscenico per una vera e propria festa in stile Transilvania. Un’occasione imperdibile per vivere o rivivere un cult assoluto come va vissuto: insieme, al cinema, il 30 e 31 ottobre (elenco delle sale a breve su nexostudios.it e prevendite .

Perché Frankenstein Junior non è solo un film. È un evento. È una tradizione.

FRANKENSTEIN JUNIOR HALLOWEEN PARTY è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in partnership con MYmovies e con i media partner Radio Deejay e ArteSettima.

